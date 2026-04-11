Gli audio “tremendi” di Sempio su cani e gatti raccontano qualcosa che non c’entra niente col caso Garlasco

Nel programma tv “Mattino 5” sono stati pubblicati alcuni audio di Andrea Sempio, attuale indagato del delitto di Garlasco, in cui dice di aver investito un gatto e minaccia un cane. Sui social ha commentato questi audio Armando Palmegiani, consulente Sempio: a suo dire queste intercettazioni sarebbero più ampie e sicuramente male interpretate in tv.

Andrea Sempio

Nel programma tv Mattino 5 da alcuni giorni vengono trasmessi alcuni audio di Andrea Sempio, l'attuale indagato per il delitto di Chiara Poggi in concorso con Alberto Stasi o con ignoti. Si sentirebbe lui dire di aver investito un gatto e di aver minacciato un cane. Ad ascoltare i commenti in studio, la sensazione è che si tenda a dire che Sempio non sarebbe il bravo ragazzo che vuole sembrare, ma quanto valore possono avere queste intercettazioni ambientali su cani e gatti rispetto all'omicidio di Chiara Poggi? Ha commentato questi audio anche Armando Palmegiani, ex poliziotto e ora consulente dell'indagato. A suo dire queste intercettazioni sarebbero più ampie e sicuramente male interpretate in tv.

Le intercettazione sul gatto di Andrea Sempio

Nella trasmissione tv Federica Panicucci avrebbe fatto sentire questa intercettazione di Andrea Sempio: "Ho preso un gatto? (domanda, dubbio) C***o, cos’era? Ah, non lo so… Maledetto…".

Sono intercettazioni ambientali nel 2017 sulla macchina di Andrea Sempio. Nove anni fa era in corso la prima indagine su Sempio finita con un'archiviazione, nel 2020 la seconda e ora la terza. L'amico di Marco Poggi, come avviene per prassi durante gli accertamenti di inquirenti e investigatori, finì sotto intercettazione e ora alcuni frasi dette in auto da Sempio sono state pubblicate nel programma tv di Federica Panicucci.

In studio si sente: "Risentiamole meglio". Dopo aver fatto sentire queste intercettazioni Federica Panicucci le commenta così: "Ma come proprio lui che faceva passare le formiche?".

In uno sfogo social il consulente della difesa Sempio ed ex poliziotto Armando Palmegiani spiega quello che sta succedendo: "Come spesso dico, si può avere qualunque idea o impressione sul caso di Garlasco; tuttavia, ci sono alcune cose che davvero non comprendo. Da alcuni giorni, una nota trasmissione mattutina continua a riproporre un’intercettazione ambientale del 2017 riguardante Andrea Sempio, sostenendo che avrebbe investito un gatto e che, non pago del gesto, lo avrebbe anche definito “maledetto”. Sempre la stessa trasmissione ha poi diffuso una seconda intercettazione, secondo cui Sempio avrebbe minacciato di investire un cane che stava attraversando la strada, arrivando così ad accusarlo di non amare gli animali. Peccato che questa “tremenda” (l’aggettivo è ironico) notizia non corrisponda al vero. Riporto infatti la trascrizione di quell’audio, con alcune mie note:“Ho preso un gatto? (domanda, dubbio) Cazzo, cos’era? Ah, non lo so… Maledetto…” La parte che nell’audio trasmesso non si comprende — e che non viene minimamente evidenziata — è proprio quel “non lo so”. Il gatto, infatti, non era stato investito, e Andrea Sempio se ne accorge subito: tutto qui".

Le intercettazione sul cane di Andrea Sempio

Non solo gatto, anche un cane. Negli audio si sente l'indagato dire "Bellissimo quel cane, ti faccio anche andare però…guarda che te lo stiro eh". "C'è troppo casino, la fortuna aiuta gli audaci". Cosa volesse dire non si sa, ma anche su questi audio è intervenuto il suo consulente: "Per quanto riguarda l’intercettazione del cane, preferisco non commentare nemmeno: nello stesso audio Sempio arriva addirittura a dire “Che bel cane”. Forse sarebbe il caso di smettere di mandare in onda questi “tremendi” (sempre ironico) audio. Comprendo che non ci siano novità sul caso di Garlasco, ma esistono molti altri fatti di cronaca, nera e non, di cui si potrebbe parlare".