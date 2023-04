Udine, al ballottaggio il centrosinistra fa il ribaltone: vince De Toni, sconfitto l’ex sindaco Fontanini Alle elezioni comunali di Udine, andate al ballottaggio, ha vinto il candidato del centrosinistra Alberto Felice De Toni, sostenuto da Pd, Avs e Terzo polo. Al primo turno aveva preso meno voti del candidato del centrodestra, il sindaco uscente Pietro Fontanini.

A cura di Luca Pons

credit: Alberto Felice De Toni, Facebook

Alberto Felice De Toni è il nuovo sindaco di Udine. La città del Friuli-Venezia Giulia ha votato tra domenica 17 e lunedì 18 aprile per il ballottaggio, dopo che al primo turno nessuno dei candidati aveva superato il 50% delle preferenze. Udine torna così sotto un'amministrazione di centrosinistra, dopo che negli ultimi cinque anni a guidarla era stato Pietro Fontanini, sconfitto oggi.

Il dato finale dà quasi il 53% dei voti a De Toni, contro il 47% circa di Fontanini. Una differenza di circa sei punti , pari a duemila voti. Al primo turno, la situazione era stata invertita: Fontanini aveva preso il 46%, De Toni il 39%. Il candidato del centrosinistra è stato sostenuto, anche se informalmente, dal Movimento 5 stelle dopo che il candidato del partito di Giuseppe Conte non è riuscito ad ottenere un risultato soddisfacente al primo turno (9%). Al ballottaggio, l'affluenza si è fermata al 44%: hanno votato poco più di 35mila persone, circa 8mila in meno rispetto alla prima fase delle elezioni.

Alberto Felice De Toni è un ingegnere, ex rettore dell'Università degli studi di Udine e presidente dell'Oiv, l'organismo indipendente di valutazione dell'Istituto superiore di sanità. La sua carriera politica si è svolta nel centrosinistra, prima con la Margherita e poi con il Pd.

"Una bellissima notizia, la vittoria di Alberto Felice De Toni a Udine. Ed è una grande soddisfazione per tutte e tutti quelli che lo hanno accompagnato in questo percorso. Una vittoria costruita grazie a un bel lavoro di squadra. Ad Alberto Felice De Toni vanno gli auguri di buon lavoro da tutta la comunità democratica". Ha commentato così Elly Schlein, segretaria del Partito democratico che pochi giorni prima delle elezioni si è recata a Udine per un evento elettorale. "È andata meglio di come ci aspettavamo", ha affermato la deputata del Pd – ed ex presidente della Regione – Debora Serracchiani. "È una rinascita. Il nuovo centrosinistra riparte da Udine".

Già alle ultime elezioni amministrative, cinque anni fa, la contesa era stata serrata e Fontanini aveva vinto per appena 280 voti. Alle ultime politiche, poi, la coalizione di centrosinistra ha ottenuto un risultato migliore a Udine rispetto al resto della Regione: 15.806 voti, pari a quasi il 33% del totale, contro i 19.160 del centrodestra (quasi il 40%).