Turisti israeliani a Brindisi sputano e insultano un gruppo di manifestanti per la Palestina: “Vi uccido”

Tensione a Brindisi dove venerdì scorso alcuni croceristi israeliani hanno incrociato un gruppo di manifestanti per la Palestina che poco prima avevano organizzato un sit-in davanti al porto. In un video diffuso sui social si vede una turista scagliarsi contro dei ragazzi seduti a un bar. Dopo seguono sputi, insulti omofobi e minacce: “Vi uccido!”.

Tensione a Brindisi dove alcuni croceristi israeliani hanno incrociato un gruppo di manifestanti per la Palestina che poco prima dello sbarco della nave avevano organizzato un sit-in davanti al porto. In un video diffuso sui social, che risale a venerdì 5 dicembre, si vede una turista israeliana scagliarsi contro dei ragazzi seduti a un bar. Dopo seguono sputi, insulti e minacce.

L'episodio è avvenuto nel centro città dopo la manifestazione organizzata dal "Comitato contro il genocidio del Popolo Palestinese, contro il riarmo, per la pace" che si era radunato al porto per protestare contro lo sbarco della crociera Crown Iris, carica di turisti israeliani partiti da Haifa.

Durante il sit-in i manifestanti hanno esibito bandiere della Palestina e striscioni contro il governo israeliano e il genocidio a Gaza al grido di "Fuori i sionisti dall'Italia". Sul posto erano presenti gli agenti della Digos che hanno cercato di mantenere l'ordine e evitare i contatti tra i croceristi israeliani e i contestatori.

Successivamente però, si è registrato lo scontro. Una turista ha aggredito un piccolo gruppo di ragazzi vicino a un bar, insultandoli. La scena è stata ripresa da una delle vittime e poi pubblicata online. Nel video si vede la ragazza israeliana scagliarsi rivolgersi così a uno di loro: "Sai cosa sembri? Sembri gay! Sai cosa fanno ai ragazzi gay? Ti taglieranno il c***o!". E ancora: "Sei stupido come la mia fottuta scarpa. Idiota, guardami!".

Poi la situazione si scalda. Nonostante la richiesta di una ragazza – presumibilmente l'autrice del video – di lasciarli in pace, la turista israeliana rincara la dose arrivando a sputare contro il gruppo: "Pezzo di m****a ti uccido", grida a uno di loro.

Nel filmato si vede un uomo che tenta di allontanare la ragazza, trattenendola e portandola all'interno del bar. Ma quest'ultima prosegue con insulti e gesti di scherno contro il gruppo: "Non scherzare con il popolo israeliano. Non sei nemmeno arabo", dice.

"Quando è stato chiesto loro di smettere – hanno raccontato a Repubblica i membri di Extinction Rebellion Puglia, organizzazione di tutela ambientale – hanno preso di mira un ragazzo minorenne, aggredendolo con sputi, minacce di morte e insulti omofobi, per poi scagliarsi fisicamente contro una ragazza successivamente soccorsa da un’ambulanza". Altri momenti di tensione e scontri a distanza si sono verificati nel corso della giornata.