Sondaggi politici, volano Pd e M5s, Vannacci perde pezzi: i voti partito per partito

Volano Pd e M5s. FdI è stabile mentre la Lega, ormai sorpassata da Forza Italia, recupera qualche decimo. Futuro Nazionale con Vannacci scende al 3,2%. Ecco l’ultimo sondaggio Supermedia per Sky Tg24.

Volano Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Fratelli d'Italia è stabile mentre la Lega, ormai sorpassata da Forza Italia, recupera qualche decimo. Futuro Nazionale con Vannacci perde terreno, al 3,2%. Vediamo nel dettaglio l'ultimo sondaggio Supermedia per Sky Tg24.

I voti ai partiti

Fratelli d'Italia è stabile, al 28,7%. Dall'ultima rilevazione quindi, non è cresciuto né ha perso voti. Il partito di Meloni mantiene una posizione di assoluto vantaggio nei consensi ma c'è un aspetto che è interessante notare. Dall'uscita di Vannacci dalla Lega e la creazione di Futuro Nazionale, FdI sembra aver rinunciato a raggiungere quota 30%. Una soglia che fino a gennaio toccava, se non addirittura superava, senza troppi problemi.

L'ingresso di FnV negli scenari politici infatti ha creato scompiglio soprattutto nel centrodestra. Chi più di tutti ha visto erodere i propri consensi è stata la Lega, che ora pare essersi stabilizzata sul 6,4%, in leggera crescita (+0,3%). Il calo è evidente. Il Carroccio si era abituato a viaggiare attorno all'8,5% e ora è due punti più sotto.

Questa variazione ha provocato un cambiamento degli equilibri tra le forze di maggioranza, con Forza Italia che oggi può tranquillamente vantare il ruolo di secondo partner di governo. Niente più testa a testa con la Lega. Ora gli azzurri sono davanti, all'8,1% (-0,3%).

Non solo, a beneficiare del calo del Carroccio, è anche – indirettamente – Alleanza Verdi-Sinistra. Sebbene nel centrosinistra gli equilibri siano rimasti pressoché invariati, ora anche Avs, che si trova al 6,5% (-0,1%), può lottare per realizzare il sorpasso di Salvini.

Restando tra i partiti del campo largo, osserviamo la crescita di Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Entrambi incassano lo sei decimi. Una variazione che porta i dem al 22,4% e permette loro di accorciare lo stacco con FdI. Adesso la distanza tra i due è di circa sei puti, probabilmente uno dei livelli più bassi dell'ultimo periodo. I pentastellati invece, riescono a portarsi 12,9%, posizionandosi stabilmente come terza forza politica del Paese.

Tra i partiti più piccoli, c'è Futuro Nazionale di Vannacci. Il movimento dell'ex generale perde quasi un punto nel giro di due settimane ma riesce a rimanere sopra la soglia di sbarramento, al 3,2%.

Azione è stabile al 4,3%. Seguono Italia Viva, in aumento, al 2,2% (+0,6%), +Europa, all'1,3% (-0,2%) e a chiudere, Noi Moderati, con lo 0,9% (-0,2%).