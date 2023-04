Sondaggi politici, torna a crescere la fiducia nel governo e in Giorgia Meloni, il M5s sfiora il 16% Secondo l’ultimo sondaggio Dire-Tecnè, tornano a salire la fiducia in Giorgia Meloni e nel governo. Bene anche il M5s, che sfiora il 16%.

A cura di Annalisa Cangemi

L'ultimo sondaggio realizzato da Dire-Tecnè, con interviste effettuate tra il 27 e il 28 aprile 2023 su un campione di mille persone, fotografa i consensi dei partiti rispetto alla scorsa settimana.

Il quadro delle intenzioni di voto è assolutamente positivo per Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, che torna a guadagnare qualcosa, restando sempre il primo partito: non sappiamo ancora quali saranno gli effetti sulla maggioranza dopo la figuraccia sullo scostamento di bilancio, quando la Camera dei Deputati non è riuscita a far approvare la risoluzione con cui il governo chiedeva il via libera a una variazione di 3,4 miliardi nel 2023 e 4,5 miliardi nel 2024 per finanziare diversi progetti, tra cui il Decreto Lavoro che andrà in Consiglio dei ministri lunedì 1 maggio. Intanto quel che è certo è che rispetto alla scorsa settimana Fdi guadagna lo 0,1%, portandosi al 29,4%.

In lieve calo risulta invece il Pd, in questo momento secondo partito italiano. Mentre continua la risalita del Movimento 5 stelle di Giuseppe Conte, con l'obiettivo di riagganciare. Il Pd rispetto alla rilevazione precedente ha perso lo 0,2%, scendendo al 19,4%; mentre il M5S porta a casa lo 0,2% e sfiora così il 16%: i pentastellati si fermano però al 15,9%.

Stabile la Lega, che non modifica il suo consenso e rimane al 9%; mentre Forza Italia, sempre più vicina al Carroccio, guadagna lo 0,1%, arrivando all'8,4%.

In risalita anche i due partiti dell'ormai defunto Terzo Polo: Azione segna un +0,1 che porta il partito di Calenda al 4,5%. A seguire Alleanza Versi Sinistra con il 3% (-0,1); Italia Viva di Renzi al 2,6% (+0,1); Più Europa con 2,3% (-0,1).

Torna a crescere la fiducia nella presidente del Consiglio

Tornano a salire la fiducia in Giorgia Meloni e nel governo. Rispetto a una settimana fa il 53,6% degli intervistati dice di avere fiducia in Giorgia Meloni (+0,2); mentre gli sfiduciati sono il 40,7% (-0,3). Il 5,7% risponde "non sa" (-0,1). Anche il governo torna a guadagnare consensi. Il dato di chi ha fiducia è del 47,3% (+0,3); chi non ne ha è al 45,1% (-0,2). Il 7,6% non sa (-0,1).