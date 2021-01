La coalizione di centrodestra supera quota 50% e la Lega è la prima forza politica stabile al 25%. Lo afferma un sondaggio su un campione di mille italiani commissionato proprio dal Carroccio tra il 13 e il 15 gennaio. La coalizione di centrodestra, per la precisione, risulta al 50,3%, in lieve calo dal 50,8%. E il partito di Matteo Salvini, come anticipato, rimane stabile in prima posizione al 25%.

Al secondo posto, secondo il sondaggio, il Partito democratico con il 19,9%. I dem risultano in calo di quasi un punto percentuale, precisamente dello 0,9%. Il terzo gradino del podio è invece occupato dal Movimento Cinque Stelle al 15,8%. I pentastellati, al contrario del Pd, risultano invece in crescita di 0,8 punti percentuali.

A seguire troviamo Fratelli d'Italia al 14,8%. Il partito di Giorgia Meloni, solitamente in tendenza positiva, risulta aver perso 0,4 punti percentuali nel sondaggio commissionato dalla Lega. Di seguito ci sono gli azzurri di Forza Italia al 10,1%, a poco più di 4 punti percentuali da FdI: il partito di Silvio Berlusconi registra una lieve crescita, dello 0,1%.

Questo per quanto riguarda i principali partiti. Dopodiché troviamo Articolo Uno al 3,5% (+0,6%), Azione al 3,2% (+0,5%), + Europa al 2,4% (+0,7%), Italia viva al 2,2% (-0,4%) ed Europa verde al 1,5% (-0,3%). Se si andasse alle urne oggi, quindi, il Partito di Matteo Renzi non entrerebbe in Parlamento, mentre Azione e Articolo Uno sarebbero le uniche forze politiche minori a riservarsi un posto in Aula. Per quanto riguarda i piccoli partiti dell'area di centrodestra ci si ferma allo 0,4%, in calo di 0,1 punti percentuali.