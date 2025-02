Sondaggi politici, Pd arretra e aumenta la distanza con Fratelli d’Italia: chi vince nei consensi

video suggerito

Giulia Casula

Fratelli d'Italia non guadagna né perde consensi, ma resta stabile al 29,5%. Il Partito democratico invece, arretra e scende al 22,3%. Il Movimento 5 Stelle è fermo all'11,8%, mentre Forza Italia è in crescita e si piazza davanti alla Lega. Ecco l'ultimo sondaggio di Swg.

Chi va meglio e chi va peggio tra i partiti secondo i sondaggi

Fratelli d'Italia non riporta variazioni rispetto alla settimana precedente e si attesta al 29,5%. Al di sotto quindi del 30%, ma comunque in una posizione piuttosto alta, in linea con le rilevazioni del mese di gennaio, in cui FdI ha registrato una nuova crescita.

Il consolidamento dei consensi è evidente per il partito della premier, che non è stato toccato dalle polemiche legate al caso Almasri e nemmeno dallo scandalo delle chat private, divulgate dal giornalista del Fatto quotidiano Giacomo Salvini. Le conversazioni in cui esponenti di FdI, inclusa la leader, insultavano la Lega e Matteo Salvini o alimentavano complotti sulla magistratura, o ancora si lasciavano andare a dichiarazioni nostalgiche del fascismo non determinato spostamenti o oscillazioni.

Ed è probabile che lo stesso accada anche con la vicenda legata allo spionaggio illegale ai danni di giornalisti e attivisti tramite il software di proprietà della israeliana Paragon. In questi giorni infatti, il governo sarà chiamato a chiarire in Parlamento il suo rapporto con l'azienda produttrice dello spyware e il suo presunto coinvolgimento nel caso che ha visto coinvolto anche il direttore di questa testata, Francesco Cancellato. È difficile credere però, che questa vicenda influenzerà più di tanto i consensi.

Il quadro infatti, al netto di qualche oscillazione, è rimasto grossomodo lo stesso negli ultimi mesi. Dietro Fratelli d'Italia, a distanza si trova il Partito democratico che nell'ultima settimana ha perso tre decimi ed è sceso al 22,3%. Il Pd torna così ad allungare la distanza con FdI, che ora supera i sette punti.

Rimanendo nel centrosinistra, è stabile il Movimento 5 Stelle, che non cresce né cala nei sondaggi, ma è dato all'11,8%. Seguono a qualche punto di stacco, i due partner di maggioranza. Forza Italia riporta una lieve crescita, dello 0,1%, che la fa posizionare al 9,2%. Ora gli azzurri risultano avanti sulla Lega, che recupera due decimi ma si ferma all'8,5%.

Più sotto si colloca Alleanza Verdi-Sinistra, che guadagna lo 0,2% e sale a 6,7%. Un buon risultato per i Verdi che si avvicinano al 7%. Infine, troviamo i partiti dell'area centro-liberale: Azione è ferma al 3,1%, seguita da Italia Viva al 2,9%, e da Più Europa, in calo (-0,2%) e all'1,9%. Per ultimo, Noi Moderati all'1,1% (-0,1%).