Cresce il consenso per Mario Draghi, così come quello per l'unico partito di opposizione, Fratelli d'Italia. Nel frattempo, invece, registrano un calo il Partito democratico (che si ritrova fianco a fianco con FdI nelle indagini sulle intenzioni di voto) e il Movimento Cinque Stelle. Questo il quadro fotografato dal sondaggio dell'Istituto Ipsos, di Nando Pagnoncelli, pubblicato sul Corriere della Sera. Vediamo come si comporterebbero gli italiani se venissero chiamati oggi alle urne e quali sono le principali novità sull'andamento del consenso degli elettori verso le forze politiche.

La Lega rimane saldamente il primo partito con il 22,4% delle preferenze. Il partito di Matteo Salvini registra inoltre una crescita di mezzo punto percentuale dopo diverse settimane di calo. Sul secondo gradino del podio troviamo invece a pari merito il Partito democratico e Fratelli d'Italia, entrambi al 19,4%. I dem però perdono ben l'1,5% dalle ultime rilevazioni, mentre il partito di Giorgia Meloni risulta ancora in aumento dello 0,5%.

In terza posizione tra le principali forze politiche c'è il Movimento Cinque Stelle al 15,4%. Anche i pentastellati sono però in calo, con lo 0,6% in meno rispetto all'ultima indagine. A seguire Forza Italia al 7,7%, in lieve flessione dello 0,3%.

Se guardiamo alle coalizioni, un elettore su due sceglie il centrodestra, contro un elettore su tre che voterebbe invece centrosinistra. Solo uno su sei opterebbe per il M5s. Per quanto riguarda invece il gradimento dei leader politici, al primo posto resta Giuseppe Conte con un punteggio di 51, anche se in calo di quattro punto rispetto allo scorso mese e ben dieci da febbraio, quando smise le vesti da presidente del Consiglio. Seguono il ministro Roberto Speranza, Giorgia Meloni e Matteo Salvini. Infine, migliora l'apprezzamento per l'operato del governo (64 punti) e dell'attuale presidente del Consiglio, Mario Draghi (66 punti), in netto miglioramento con una crescita di ben 8 punti. In particolare, l'esecutivo ha raggiunto il valore più alto dal suo insediamento.