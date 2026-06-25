Sondaggi politici, l’81% degli italiani non si fida di Vannacci: Futuro Nazionale considerato “preoccupante”

La fiducia degli elettori nei confronti del generale Vannacci resta bassa: l’81% degli italiani non ha fiducia in lui. La metà degli intervistato lo considera un fenomeno “transitorio”. Eppure il consenso di cui gode Fn continua a salire: è dato al 5,3%, poco sotto la Lega, secondo l’ultimo Radar Swg.

L'ultimo sondaggio Radar Swg, realizzato fra il 17 e 22 giugno, si focalizza sulle intenzioni di voto nei confronti di Roberto Vannacci e della sua creatura, Futuro Nazionale, che secondo diverse rilevazioni ha già superato il 5%.

Anche in questo sondaggio il partito dell'ex generale supera questa quota: è dato al 5,3%. Secondo l'indagine Radar Swg, Forza Italia e Lega risalgono leggermente (rispettivamente del +0,2% e dello 0,1%), Fratelli d'Italia perde lo 0,2% e la Lega stacca dello 0,1% il partito dell'ex e oggi rivale Roberto Vannacci, portandosi al 5,4%, di poco sopra la percentuale di Fn.

Rispetto al voto e facendo un paragone con le rilevazioni del 15 giugno, nel campo progressista solo Avs cresce dello 0,1% (a quota 6,6) e altrettanto fa Italia viva (a quota 2,5%). Calano invece il Pd (21,8% e -0,3) e il M5s (13,2% e -0,1) e risale Azione con il 3,7% e guadagnando lo 0,2%.

Tra gli elettori del Cdx uno su tre vede Vannacci come un'opportunità

Futuro Nazionale di Vannacci è considerato un'opportunità per rafforzare la coalizione dal 33% degli elettori della maggioranza, cioè uno su 3. Mentre il 55% degli elettori delle opposizioni lo considera "un pericolo per l'Italia". La domanda è stata posta a cittadini che non intendono votare per Futuro Nazionale alle prossime elezioni. Complessivamente, il 35% lo considera un "pericolo", il 24% ritiene che sia un "fuoco di paglia", "irrilevante". Peri il 14% degli elettori consultati rappresenta un'opportunità di rafforzare il centrodestra. L'11% invece lo vece come "un'opportunità per il centrosinistra di battere un centrodestra diviso".

Qual è il segreto del successo di Vannacci?

Dal sondaggio emerge inoltre che l'appeal dell'ex generale, ora eurodeputato, dipende dal coraggio che ha di dire le cose come stanno (per il 45% degli intervistati); pesa anche la sintonia con la gente comune (25%). Il 22% lo vede "diverso dai soliti politici", perché "rompe gli schemi". Il 17% pensa che il generale voglia veramente cambiare le cose. Un altro 17% poi ritiene che parli in modo chiaro e convincente.

Tuttavia l'81% degli italiani non ha fiducia in Vannacci (percentuale che scende al 65% tra chi vota a destra). Per il 37% il problema è che è omofobo e razzista. Gli muove quest'accusa il 57% degli elettori di opposizione e il 16% degli elettori della maggioranza. Mentre il 30% non condivide le sue posizioni (il 30% di chi si schiera a destra e il 29 degli elettori d'opposizione). Il 27% non ha fiducia in lui perché è "un estremista di destra". Il 16% non lo considera credibile (di questi il 22% sono elettori di maggioranza e il 13% votano per le opposizioni. Il 14% infine lo considera "incompetente".

Per la maggior parte degli intervistati (50%) Futuro Nazionale resta "un fenomeno eccentrico e preoccupante" e quasi 1 su 2 lo considera "un fenomeno transitorio". Il 43% fa un parallelismo tra l'arrivo di Vannacci "l'ascesa di Beppe Grillo". Il 33% ritiene sia "la voce della vera destra", contro il 49% che si trova in disaccordo con quest'affermazione.