Sondaggi politici, in calo FdI mentre il Pd in rimonta sale al 23,5%: Forza Italia sorpassa la Lega FdI arretra mentre è stabile la fiducia verso Giorgia Meloni. Il Pd rimonta e guadagna mezzo punto in una settimana. Bene anche Forza Italia che sale al 9% e sorpassa la Lega, ferma all'8,5%. Ecco cosa dice l'ultimo sondaggio dell'istituto Piepoli.

A cura di Giulia Casula

Fratelli d'Italia arretra ma resta primo, al 30% mentre è stabile la fiducia verso Giorgia Meloni. Il Partito democratico rimonta e guadagna mezzo punto in una settimana. Bene anche Forza Italia che sale al 9%. Nessuna variazione per Lega e Movimento 5 Stelle. Ecco cosa dice l'ultimo sondaggio condotto dall'istituto Piepoli.

Crolla Fratelli d'Italia e perde mezzo punto: Pd recupera terreno

Fratelli d'Italia registra un calo significativo, dello 0,5%, rispetto alla settimana precedente. Pur avendo perso mezzo punto, FdI resta al 30% e in generale, il consenso nei confronti del centrodestra si mantiene stabile anche grazie alle oscillazioni positive degli alleati di coalizione. La flessione dell'ultima settimana inoltre, non mina il primato del partito di Meloni, che si conferma primo e in buona salute.

Come osserva anche Piepoli, le recenti fratture come quella tra il governo e la magistratura non indeboliscono i consensi di Fratelli d'Italia, né quelli verso il governo. La fiducia nei confronti di Giorgia Meloni infatti, si mantiene sui livelli di gennaio e resta stabile al 43%.

Dall'altra parte, il Partito democratico porta a casa un +0,5% che lo fa salire al 23,5%. Un ottimo risultato per il Pd, che nel giro di una settimana guadagna cinque decimi e accorcia la distanza con FdI. Attualmente i due partiti sono separati da poco meno di sette punti.

Analoga crescita si registra anche per Forza Italia, che con un +0,5% compensa la perdita di Fratelli d'Italia e mantiene stabile il consenso complessivo verso il centrodestra. Grazie alla rimonta nei sondaggi inoltre, gli azzurri si posizionano al 9% e sorpassano l'alleato leghista, soffiandogli il titolo di secondo partner di governo. La Lega infatti, non cresce né arretra ma resta ferma all'8,5%.

Nessuna variazione neppure per il Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi-Sinistra. Al momento dunque, la crescita del centrosinistra è trainata dalla risalita del Partito democratico, mentre le opposizioni non riportano variazioni positive. Il partito di Giuseppe Conte si attesta all'11,5%, mentre l'alleanza formata da Nicola Fratoianni e da Angelo Bonelli si mantiene sul 6%.

Per quanto riguarda gli altri partiti, il quadro resta pressoché invariato. L'oscillazione più rilevante è quella di Italia Viva, che perde mezzo punto e scende al 2,5%. Ora il partito di Matteo Renzi si attesta allo stesso livello di Azione di Carlo Calenda, ma entrambi restano al di sotto della soglia di sbarramento. Seguono poi, sostanzialmente stabili: Più Europa, al 2%, Noi Moderati, all'1,5%, Sud Chiama Nord di Cateno De Luca e Pace,Terra, Dignità di Michele Santoro, entrambi all'1%.