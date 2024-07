Sondaggi politici, il Pd in lieve calo, recupera il M5s. Forza Italia aumenta il vantaggio sulla Lega

video suggerito

Le intenzioni di voto raccolte nel sondaggio di Termometro politico, con interviste raccolte tra il 17 e il 18 luglio, mostrano alcune variazioni significative. Il primo partito è sempre, con distacco, quello della premier Giorgia Meloni, al 29,2%: Fdi aumenta lievemente il suo bacino di potenziali voti, facendo registrare un +0,1%. Il Pd, rispetto alla settimana precedente, perde 0,3 punti e sale, nella stessa misura, il M5s di Conte, che torna al 9,9% (percentuale già ottenuta alle europee).

Anche la Lega di Salvini perde lo 0,3% e perde terreno rispetto agli azzurri: se il Carroccio è all'8,5%, il partito di Tajani cresce ancora, ed è al quarto posto con il 9,6%, sempre più vicino al M5s. Bene Avs che torna a salire al di sopra del 7%: è ora al 7,1%, mentre nella precedente rilevazione era data al 6,9%. Matteo Renzi e Michele Santoro, invece, continuano a contendersi l'ottavo posto in classifica: ora sono alla pari, sotto la soglia del 2%, precisamente hanno l'1,9%. Azione di Calenda è poco sopra, al 3,1% (-0,1% rispetto a 7 giorni fa). Invariata la percentuale di Più Europa, che ha l'1,6%.

La fiducia nella premier Giorgia Meloni

Per quanto riguarda la fiducia nella premier Meloni, il quadro si è modificato rispetto all'ultima rilevazione Crolla il dato di chi ha molta fiducia (-1,3%) e aumenta in maniera abbastanza considerevole (+0,7%) quello di chi non vi ripone la minima fiducia. Dichiara infatti di avere "molta" fiducia verso l'operato dalla presidente del Consiglio il 23% degli intervistati (la scorsa settimana apparteneva a questa categoria il 24,4% degli intervistati); mentre il 17% ha detto oggi di avere "abbastanza" fiducia. Ha "poca" fiducia in lei l'11,6% degli elettori interpellati; il 47,9% ha dichiarato invece di non avere "per nulla" fiducia in lei. Nel sondaggio pubblicato da Termometro politico la scorsa settimana quest'ultima percentuale era molto più bassa: il 47,2% diceva di non avere alcuna fiducia in Giorgia Meloni.