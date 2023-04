Sondaggi politici, il Pd guadagna terreno su Fratelli d’Italia: giù il M5s, Calenda doppia Renzi In aumento i voti di Fratelli d’Italia, ma il Pd cresce di più e riduce la distanza. Perdono consensi M5s e Forza Italia. Il partito di Carlo Calenda, Azione, prende il doppio di Italia viva e Matteo Renzi nel primo sondaggio in cui i due partiti sono separati. I numeri della nuova rilevazione Bidimedia.

A cura di Luca Pons

Nel nuovo sondaggio politico realizzato da Bidimedia, Fratelli d'Italia si conferma il primo partito e guadagna voti, ma non quanto il Partito democratico di Elly Schlein, che accorcia la distanza a 8,5 punti percentuali. Rispetto all'ultima rilevazione, effettuata il 17 marzo, il Pd è il partito che guadagna più punti, mentre il Movimento 5 stelle è quello che ne perde di più. Il Terzo polo non c'è più e per la prima volta si presenta diviso nel sondaggio: nel confronto vince Azione di Carlo Calenda, che ottiene il doppio dei voti rispetto a Italia viva di Matteo Renzi.

Fratelli d'Italia e Lega crescono, scende Forza Italia

Fratelli d'Italia è al 28,5%, guadagnando lo 0,4% in un mese. Il partito di Giorgia Meloni è nettamente la prima forza politica in Italia, a 8,5 punti percentuali dal primo partito dell'opposizione, il Pd, anche se per FdI il risultato è più basso rispetto a quello registrato alcuni mesi fa, all'apice dei consensi dopo la vittoria delle elezioni. Nel resto del centrodestra va bene anche la Lega, che con un +0,3% arriva al 9,5% dei consensi, un dato superiore a quello raggiunto alle ultime elezioni politiche.

È in calo invece Forza Italia: nonostante l'attenzione pubblica sollevata a inizio aprile dal ricovero di Silvio Berlusconi all'ospedale San Raffaele, FI perde lo 0,5% e scende al 6,6%. I voti sono calati anche rispetto alle scorse elezioni, nel settembre 2022, quando Forza Italia era stato piuttosto vicino alla Lega per numero di consensi. Chiude l'alleanza di governo Noi moderati, che scende dallo 0,7% allo 0,8% dei voti. Complessivamente, così, la coalizione di centrodestra raccoglie il 45,4% dell'elettorato, sostanzialmente stabile rispetto a un mese fa e in aumento anche rispetto al risultato elettorale dello scorso settembre.

Il Pd sale più di tutti, ma è l'unico nel centrosinistra

Sul fronte dell'opposizione, il Partito democratico di Elly Schlein è al 20% dei voti. In un mese ha guadagnato l'1,3%, il dato più alto nella rilevazione. Così, il Pd ha superato il risultato ottenuto alle scorse elezioni, il 19% che aveva certificato la crisi del partito e spinto al congresso che poi ha visto l'elezione di Schlein come segretaria.

Il Pd conferma così il suo ruolo di primo partito dell'opposizione, ma nel resto della sua coalizione – quella che si è presentata alle politiche – le cose non vanno altrettanto bene: l'Alleanza Verdi-Sinistra perde lo 0,1% e va al 2,8% mentre +Europa cala dello 0,2% e scende al 2,4%. Entrambi, oggi, si troverebbero sotto la soglia di sbarramento.

Terzo polo diviso, Calenda prende il doppio di Renzi

Dietro il Pd, la seconda forza dell'opposizione è il Movimento 5 stelle: al 15,5%, nell'ultimo mese ha perso mezzo punto. Il M5s è tornato sostanzialmente al risultato ottenuto nella scorsa tornata elettorale, dopo un periodo di crescita seguito alle elezioni e concomitante anche con il periodo di ‘cantiere aperto' nel Pd.

Il Terzo polo, invece, non esiste più e nel sondaggio di Bidimedia i partiti di Carlo Calenda e Matteo Renzi appaiono per la prima volta separati. Azione si attesta al 5%, mentre Italia viva raccoglie il 2,5%. Una differenza significativa, non solo perché uno è il doppio dell'altro, ma anche perché Azione si trova a una distanza relativamente ridotta dai rivali di Forza Italia, mentre Italia viva in questo momento risulterebbe al di sotto della soglia di sbarramento e non riuscirebbe a far eleggere alcun parlamentare in una ipotetica elezione.

Tra gli altri partiti, Italexit di Gianluigi Paragone è stabile all'1,8%, mentre Unione popolare di Luigi De Magistris resta all'1,3%. Infine, Democrazia sovrana e popolare sale all'1,1%.