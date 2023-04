Sondaggi politici, il Pd guadagna terreno e Fratelli d’Italia perde ancora voti, cresce la Lega Nell’ultima settimana Fratelli d’Italia vede un leggero calo dei consensi, mentre il Partito democratico continua a salire. Il distacco tra i due è di circa sette punti, ora. Lo rileva l’ultimo sondaggio di Emg Different per la Rai.

A cura di Luca Pons

Continuano il trend di crescita per il Partito democratico di Elly Schlein e quello di leggera discesa per Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni. I due partiti sono rispettivamente il primo dell'opposizione e il primo della maggioranza, e la distanza tra i due – secondo il nuovo sondaggio pubblicato da Emg Different per Rai – è attualmente di poco più di 7 punti percentuali. Un dato vicino a quello registrato alle ultime elezioni politiche, quando però FdI era in fase ascendente e il Pd in crisi di consensi.

Giù Fratelli d'Italia, effetto Friuli per la Lega che cresce

Come detto, il primo partito in Italia è ancora saldamente Fratelli d'Italia, con il 26,8% dei voti. Dalla scorsa settimana, stando alla rilevazione di Emg Different, ha avuto un calo dello 0,2%. Il governo guidato da Giorgia Meloni si trova nelle ultime settimane ad affrontare diverse situazioni delicate, dai migranti al superbonus, fino ai fondi del Pnrr.

Nel centrodestra, invece, chi cresce è la Lega di Matteo Salvini: 9,5% dei voti, con un +0,2% nella settimana. Lo scorso fine settimana ha visto la conferma del leghista Massimiliano Fedriga alla guida del Friuli-Venezia Giulia, con un risultato particolarmente positivo proprio per la Lega.

Il terzo partito principale della maggioranza, Forza Italia, è all'8,2% dei voti e perde lo 0,3% in una settimana. Complessivamente, l'alleanza di governo – contando anche l'1,2% di Noi moderati (-0,1%) – raccoglierebbe oggi il 45,7% dei voti totali. Un risultato leggermente superiore a quello delle scorse elezioni politiche del 25 settembre 2022, grazie soprattutto alla crescita di Fratelli d'Italia e Lega.

Pd ancora in crescita, il M5s è sotto di tre punti

Nell'opposizione, a crescere è soprattutto il Partito democratico: 19,3% dei voti. Con un +0,4% nella settimana, è il partito che guadagna di più. Sembrerebbe continuare, quindi, la spinta positiva iniziata dopo l'elezione di Elly Schlein come segretaria del partito.

Il Pd supera di poco il risultato (deludente) delle ultime politiche, quando era arrivato al 19%. Il Movimento 5 stelle, invece, continua il leggero calo nei consensi: 16,5% dei voti, -0,1%. In questo caso, il dato è comunque superiore a quello del settembre 2022 (15,4%), soprattutto perché nei mesi dopo le elezioni il Movimento di Giuseppe Conte aveva guadagnato molto nei sondaggi, fino a superare i Pd.

Terzo polo in calo, scende sotto il 7%

Il Terzo polo di Azione e Italia viva scende al 6,9%, in calo rispetto al 7,1% della settimana scorsa. La coalizione centrista guidata da Carlo Calenda e Matteo Renzi ha ricevuto un duro colpo alle elezioni regionali del Friuli-Venezia Giulia, dove è stata superata anche dalla candidata presidente no vax Giorgia Tripoli. Attualmente, nei sondaggi il Terzo polo è distante dai rivali di Forza Italia, a cui invece si era avvicinato alle ultime elezioni con un 7,7%.

Tra gli altri partiti, l'Alleanza Verdi-Sinistra resta stabile al 2,7%: oggi sarebbe al di sotto della soglia di sbarramento, che con l'attuale legge elettorale è fissata al 3%. +Europa invece cala dal 2,2% al 2%. Infine Emg Different rileva le preferenze per Unione popolare di Luigi De Magistris (stabile all'1,4%) e per Italexit di Gianluigi Paragone, che resta fisso al 2,6%.