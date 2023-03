Sondaggi politici, il Pd di Schlein vola e il Movimento 5 Stelle crolla: flessione per Meloni La Supermedia dei sondaggi politici registra un vero e proprio boom per il Partito Democratico, che sorpassa il Movimento 5 Stelle con un salto in avanti di quasi due punti. Fratelli d’Italia resta in testa nelle intenzioni di voto, ma continua a calare.

A cura di Tommaso Coluzzi

Campanello d'allarme per Meloni, campane a festa per Schlein. La Supermedia dei sondaggi politici di questa settimana, realizzata da Agi e Youtrend, conferma una tendenza su tutte: per il Partito Democratico l'effetto della nuova segretaria vale almeno un paio di punti percentuali. Per ora. Intanto Fratelli d'Italia – che aveva accumulato un distacco abissale nei confronti degli altri partiti, alleati e avversari – comincia a calare più sensibilmente. Non è un vero e proprio allarme per Meloni, ma sicuramente una spia si è accesa. Per il partito della presidente del Consiglio si allontana la soglia dei trenta punti percentuali. L'allarme c'è invece in casa 5 Stelle. Vediamo tutte le percentuali dei sondaggi partito per partito.

Fratelli d'Italia resta in testa col Pd in rimonta

Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni resta il primo partito nelle intenzioni di voto secondo la Supermedia, ma perde un altro 0,6% e scende al 29,3%. Il distacco accumulato al momento resta abissale, in ogni caso. Tutti gli occhi sono puntati sul Partito Democratico di Elly Schlein, che non delude le aspettative con un boom che si traduce nel più 1,9%. I dem risalgono al 18,8%, superando e staccando contemporaneamente gli ex alleati del Movimento 5 Stelle. Giuseppe Conte e i suoi – che si sono riavvicinati al Pd dopo l'elezione di Schlein – devono registrare un sonoro meno 1,4%, scivolando al 15,9%. Praticamente a tre punti dai dem.

Rimonta Lega, crolla l'alleanza Verdi e Sinistra

Dalle retrovie torna a macinare consensi la Lega di Matteo Salvini, che segna un più 0,3% e risale al 9,2%. Pur lontanissima dai fasti degli ultimi anni. Bene anche il Terzo polo di Azione e Italia Viva: per Calenda e Renzi arriva un più 0,2% che si traduce in un complessivo 7,6%. Resta indietro Forza Italia di Silvio Berlusconi, che con un meno 0,1% cala al 7,0%. Crolla, intanto, l'alleanza Verdi e Sinistra – probabilmente per effetto collaterale dell'elezione di Schlein alla guida del Pd – con Bonelli, Evi e Fratoianni che devono fare i conti con un meno 0,6% che li porta al 2,8%. Chiudono la lista dei sondaggi politici +Europa al 2,3% (meno 0,1%), Italexit al 2,1% (più 0,2%), Unione Popolare all'1,4% (meno 0,2%) e Noi Moderati all'1,2% (più 0,2%).