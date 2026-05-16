Sondaggi politici, Fratelli d’Italia continua a perdere terreno ma torna a crescere la fiducia in Meloni

Continuano i giorni difficili per il governo, stretto in una fase complicata tra tensioni politiche, scontri interni alla maggioranza e un clima economico che continua a logorare il consenso. Le polemiche che hanno coinvolto diversi esponenti dell'esecutivo, dal caso Minetti alle tensioni che hanno investito il ministro Giuli, hanno infatti contribuito a rendere meno compatto il quadro che, fino a pochi mesi fa, appariva leggermente più stabile. Accanto a questo continua a pesare la situazione economica, soprattutto sul fronte dell'aumento dei prezzi dell'energia e delle bollette, tema che resta centrale nella percezione degli elettori e che incide direttamente sul giudizio sull'operato del governo.

È dentro questo contesto che va infatti letto l'ultimo sondaggio TP sulle intenzioni di voto, che mostra un centrodestra ancora avanti ma meno solido, mentre alcune forze interne alla coalizione provano a recuperare spazio.

Fratelli d'Italia rallenta ancora

Il dato più significativo riguarda Fratelli d'Italia, che perde altri 0,3 punti. Non si tratta di una flessione drastica, ma di un movimento che conferma una tendenza già emersa in diverse rilevazioni: il partito della premier continua a restare il primo del Paese, ma con un consenso che negli ultimi mesi si è progressivamente assottigliato. A incidere è sicuramente anche una fase politica più difficile del previsto. Gli attriti interni alla maggioranza e le polemiche che hanno coinvolto il governo dal referendum in poi hanno interrotto quella percezione di compattezza che aveva caratterizzato gran parte della legislatura. Alle sue spalle il Partito Democratico che continua a consolidarsi come seconda forza politica, mantenendosi sopra il 22%, mentre il Movimento 5 Stelle cala di 0,3 punti. Un calo contenuto, ma che arriva in una fase in cui il partito di Giuseppe Conte sembrava aver ritrovato maggiore centralità dentro il campo progressista.

Forza Italia recupera spazio dentro il centrodestra

A beneficiare maggiormente di questa fase, dentro la maggioranza, è invece Forza Italia, che cresce dello 0,3%, registrando la variazione migliore tra i principali partiti. È un segnale politico interessante perché conferma un trend già emerso negli ultimi mesi: dentro il centrodestra, l'area moderata prova a rafforzarsi proprio mentre aumentano le tensioni nella coalizione. Parallelamente, la Lega continua a muoversi su percentuali più contenute rispetto al passato, senza riuscire a recuperare davvero il terreno perso negli ultimi anni.

AVS risale, Futuro Nazionale ai massimi

Nel campo progressista torna a crescere anche Alleanza Verdi e Sinistra, che sale al 6,2% dopo settimane più difficili. Un dato che rafforza nuovamente l'area alla sinistra del Pd.

Continua invece la crescita di Futuro Nazionale, che raggiunge il 3,8%, il livello più alto registrato finora. Un dato che, pur restando lontano dai numeri dei partiti maggiori, segnala l’esistenza di uno spazio politico che continua a consolidarsi fuori dagli equilibri tradizionali del centrodestra. Azione si attesta invece al 3%, restando sopra la soglia di sbarramento.

Meloni risale nella fiducia personale

Accanto alle intenzioni di voto, il sondaggio misura anche il gradimento personale della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Dopo settimane difficili, la premier torna a crescere e passa dal 37,1% al 38,3%. È un dato che segnala una lieve ripresa del consenso personale, anche se resta ancora ben sotto quella soglia del 40% che, sul piano simbolico e politico, rappresenterebbe invece un ritorno a una posizione di maggiore forza.