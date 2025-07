Sondaggi politici, il M5s cresce ancora mentre il Pd cala: chi vince

Fratelli d'Italia resta stabile al 29,9% mentre il Movimento 5 Stelle vola, al 13,4%. Cala invece il Partito democratico. Lega, Forza Italia e Alleanza Verdi-Sinistra non fanno registrare particolari variazioni, mantenendosi sui livelli abituali. Vediamo che cosa è emerso dall'ultimo sondaggio realizzato da Swg.

Il Movimento 5 Stelle continua a crescere mentre il Pd arretra

Il dato più rilevante è sicuramente la crescita del Movimento 5 Stelle. Il partito di Giuseppe Conte continua a guadagnare consensi: nell'ultima settimana recupera un +0,4% ed è la forza che che cresce più di tutti. Il risultato raggiunto dai pentastellati, al 13,4%,è il più alto registrato da quando il partito è tornato a risalire nei consensi dopo il crollo alle europee del 2024. I punti da recuperare per accorciare il distacco con il Partito democratico sono ancora parecchi, ma quanto emerge dalle rilevazioni è positivo per il Movimento e un segnale che probabilmente la linea adottata su temi come la guerra a Gaza e il riarmo sta funzionando.

Dall'altra parte invece, si assiste a un calo del Partito democratico (-0,3%). La flessione è contenuta, non sembra preoccupante, ma è comunque un elemento che vale la pena segnalare. Negli ultimi tempi il Pd ha perso terreno e ora la distanza con Fratelli d'Italia sembra più difficile da recuperare nel breve periodo. Ad ogni modo i dem, al 22,4%, si confermano la principale forza d'opposizione.

Conferme anche per Fratelli d'Italia, primo partito, al 29,9%. FdI è stabile, gravita attorno alla soglia del 30% e i suoi consensi sono saldi. Nulla di nuovo insomma per il partito di Giorgia Meloni, che guarda a distanza tutti gli altri, sia rivali che alleati. Resta comunque un elemento rilevante, sopratutto se si considera che FdI è al governo da ormai tre anni.

Gli altri due partner di maggioranza invece, Forza Italia e Lega, mantengono le stesse posizioni. Negli ultimi tre anni i due partiti non hanno mostrato particolari oscillazioni, se non di qualche decimo. Pochi zerovirgola che hanno fatto conquistare, di volta in volta, il sorpasso all'una o all'altra forza politica. Attualmente gli azzurri sono all'8,1% (+0,2%), mentre il Carroccio è fermo all'8,4%.

Alleanza Verdi-Sinistra invece, arretra leggermente (-0,2%) ma si mantiene al 6,7%. Seguono i partiti più piccoli, di area centro-liberale: Azione è al 3,3% (-0,2), Italia Viva prende il 2,6% (+0,2%), mentre Più Europa è al 2,1% (+0,1%). Infine, Noi Moderati all'1%.