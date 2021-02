La maggior parte degli italiani non è esattamente soddisfatta dalla squadra di governo presentata da Mario Draghi: lo afferma un sondaggio di Ipsos per la trasmissione Dimartedì su La7. Il 46% degli intervistati, infatti, afferma che si aspettava di meglio rispetto alla squadra di governo presentata dall'ex governatore della Bce. Il 35% invece afferma di non essere rimasto sorpreso dai nomi presentati a capo dei diversi ministeri. Solo il 5% sostiene che si aspettava di peggio.

A Dimartedì è intervenuto anche l'ex segretario del Partito democratico, Pierluigi Bersani. Che ha commentato: "Draghi è Serie A. Ma cerchiamo di non portarlo sulle stelle e inchinarci troppo. Teniamo delle aspettative ragionevoli. È un fuoriclasse per tanti versi, però si trova in una situazione che ci fa capire che non saranno rose e fiori", ha detto. Per poi spiegare: "Noi in Italia abbiamo avuto quattro casi di governo di tutti, o quasi tutti. Uno dopo il fascismo, l'altro dopo il picco del terrorismo e dell'inflazione, uno dopo la vergogna di Tangentopoli, e l'altro dopo il rischio imminente di default con le barzellette che giravano in tutto il mondo su di noi. Dopo dei terremoti politici, culturali, morali in cui c'era un clima che induceva la politica. Questa cosa qui invece avviene dopo uno sgambetto politico fatto a un governo di cui sarebbe infantile negare che avesse un certo seguito in questo Paese e che avesse portato a casa qualche risultato. Che stesse affrontando il tema della pandemia non peggio di altri Paesi europei che non fanno governissimi, ma trovano un modo più serio di rapportarsi tra maggioranza e opposizione".

E ancora, tornando a Mario Draghi: "La situazione in cui si trova è figlia di un attacco politico che ha portato a delle forzature. Questa situazione lascia una ferita non rimarginata in un pezzo di Paese. Queste cose Draghi potrà domarle? Se il tema è che i tecnici piacciono e i politici no, non andiamo da nessuna parte". Bersani quindi ha concluso, parlando dei tecnici: "I governi dei migliori finiscono sempre nei guai. Io mi troverei benissimo con Draghi, però mi piace anche la varietà biologica".