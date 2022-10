Sondaggi politici, Fratelli d’Italia vola e il Movimento 5 Stelle si avvicina al Pd Secondo l’ultimo sondaggio di Termometropolitico, Fratelli d’Italia continua a volare nelle intenzioni di voto superando il record delle elezioni. Intanto il Pd cala e il Movimento 5 Stelle punta il sorpasso.

A cura di Tommaso Coluzzi

I sondaggi politici dopo le elezioni del 25 settembre continuano a confermare le tendenze già viste nelle ultime settimane. Certo, al momento le intenzioni di voto hanno un valore relativo – sia perché come abbiamo visto cambiano molto rapidamente, sia perché al prossimo appuntamento elettorale manca comunque tantissimo – ma servono a dare qualche certezza in più ai leader politici e ai partiti. Per capire, soprattutto, se la loro linea politica sta funzionando. Il caos nel Partito Democratico – dimostrato da una lunga analisi della sconfitta in direzione – si ripercuote con un calo nei sondaggi, mentre per Meloni e Conte continuano ad arrivare solo belle notizie.

Secondo l'ultimo sondaggio di Termometropolitico, infatti, il primo partito nelle intenzioni di voto è sempre Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, che raccoglie il 26,6%, in crescita dello 0,6% rispetto al dato appena registrato alle elezioni politiche. Al secondo posto resta il Partito Democratico del dimissionario Enrico Letta, che cala ancora dello 0,4% e scende al 18,7%. Va ancora bene, invece, al Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte rinato negli ultimi mesi: più 0,6% rispetto al risultato alle politiche per un totale del 16,0%.

Sotto ai dieci punti percentuali c'è un grande assembramento. La Lega di Matteo Salvini è ancora avanti, all'8,6%, ma comunque in calo dello 0,2% rispetto alle elezioni. A seguire c'è il Terzo Polo di Azione e Italia Viva che sale all'8,0% con un più 0,2% e soprattutto supera Forza Italia di Silvio Berlusconi che invece scende al 7,9% con un meno 0,2% rispetto al voto di due settimane fa. Chiudono Sinistra e Verdi al 3,8% (più 0,2%), +Europa al 2,6% (meno 0,2%), Italexit al 2,1% (più 0,2%) e Unione popolare stabile all'1,4%.

Quanto alla premier in pectore, Giorgia Meloni, invece, il il 51,9% dice di non avere fiducia in lei (poca e per nulla), mentre il 44,9% dimostra il suo gradimento per la leader di Fratelli d'Italia (molto e abbastanza).