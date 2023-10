Sondaggi politici, Fratelli d’Italia torna vicino al 30% e stacca il Pd di 10 punti: male Lega e M5s Fratelli d’Italia è l’unico dei partiti maggiori a guadagnare voti nel nuovo sondaggio politico di Swg per La7. Cala il Pd, a quasi 10 punti di distanza, ma anche Lega e M5s. Nell’opposizione crescono Azione e Alleanza Verdi-Sinistra.

A cura di Luca Pons

Nell'ultimo sondaggio politico-elettorale stilato da Swg per La7, le cose vanno bene solo per Fratelli d'Italia, o quasi. Il partito di Giorgia Meloni è l'unico del centrodestra che guadagna consensi, e il suo successo è quasi uguale al calo della Lega. Nella minoranza scendono i due principali partiti – Pd e M5s – mentre l'unico aumento arriva dall'Alleanza Verdi-Sinistra e da Azione di Carlo Calenda.

Fratelli d'Italia stacca tutti, la Lega è in calo

Fratelli d'Italia va al 29,1% guadagnando lo 0,4% dei voti in una settimana. Il partito di Giorgia Meloni torna così ad avvicinarsi alla soglia del 30%, e lascia indietro non solo gli avversari ma anche gli alleati del centrodestra.

La Lega infatti cala al 9,8%, perdendo lo 0,3% e così anche la doppia cifra. Non sembrano pagare, per il momento, i toni critici che lo schieramento di Matteo Salvini è tornato ad assumere soprattutto quando si parla della gestione delle persone migranti. Per Forza Italia, ferma al 6,5%, non ci sono invece novità nella settimana in cui Antonio Tajani ha fissato l'obiettivo di arrivare al 20% dei voti nel giro di "uno o due anni".

Giù il Pd ma il M5s non ne approfitta

Va male il Partito democratico, che scende al 19,5% perdendo lo 0,3% dalla scorsa settimana. Per il partito di Elly Schlein sembra difficile in questo momento superare in modo stabile la soglia del 20%, e così Fratelli d'Italia resta a quasi dieci punti di distanza. Nelle prossime settimane, con il dibattito sulla Nadef e sulla prossima manovra del governo – ma anche con il salario minimo che tornerà a essere discusso in Aula – i dem proveranno a mettere in discussione il dominio che FdI per il momento esercita nei sondaggi.

Anche il Movimento 5 stelle non esulta: va al 16,7% con un calo dello 0,2%. Non approfitta così della discesa del Pd, in un periodo in cui la rivalità tra i due principali partiti dell'opposizione sembra essersi riaccesa anche in seguito alle tensioni sulla questione immigrazione. Ci sono comunque meno di tre punti a separare i due, al momento.

Italia viva scende sotto il 2,5%, bene Avs

Nel resto dei partiti della minoranza, il risultato migliore è quello dell'Alleanza Verdi-Sinistra: 3,4% dei voti e +0,2% rispetto a una settimana fa. Il bilancio è positivo anche per Azione di Carlo Calenda: 3,9% con un +0,1%. Va male invece per Italia viva: 2,4% con un calo dello 0,3% per il partito di Matteo Renzi, che questa settimana ha visto l'addio di Ettore Rosato dopo quello di Elena Bonetti a settembre. Tra gli altri partiti, il sondaggio di Swg rileva Italexit di Gianluigi Paragone (1,8%, +0,2%), e Unione popolare di Luigi De Magistris (1,5%, -0,1%).