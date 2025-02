video suggerito

Sondaggi politici, Fratelli d'Italia tocca il 30% seguito dal Pd: chi vincerebbe se si votasse oggi Il partito di Giorgia Meloni vola nei sondaggi e tocca il 30%, seguita dal Pd al 24%. Distanti invece, tutti gli altri partiti. Ecco chi vincerebbe le elezioni se si votasse oggi secondo l'ultimo sondaggio di Demopolis.

A cura di Giulia Casula

Con il 30% Fratelli d'Italia è forte e in salute. È quando emerge dall'ultimo sondaggio dell'Istituto demopolis che fotografa la situazione a livello di consensi per i principali partiti italiani. Vediamo i risultati e chi vincerebbe se si votasse oggi.

Fratelli d'Italia al 30% traina il centrodestra

Il partito di Giorgia Meloni vola nei sondaggi e tocca il 30%, confermandosi ancora una volta primo. Il sondaggio è stato realizzato tra il 27 e il 28 gennaio, pertanto non è stato influenzato dagli eventi che si sono verificati successivamente travolgendo il dibattito politico italiano. Il riferimento è all'inchiesta per il caso Almasri, in cui Meloni, i ministri Matteo Piantedosi (Interno) e Carlo Nordio (Giustizia) e il sottosegretario Alfredo Mantovano sono indagati per favoreggiamento e peculato.

Bisognerà attendere le prossime rilevazioni per capire che impatto avrà la vicenda anche se, secondo gli esperti, il partito della premier potrebbe uscire ulteriormente rafforzato. Complice anche la polarizzazione dello scontro tra governo e magistratura, che dopo l'ennesima bocciatura all'operazione Albania da parte della Corte d'appello di Roma, si prepara a una nuova fase di tensioni e attacchi.

Ad ogni modo, Fratelli d'Italia regge e si distanzia da tutti gli altri partiti, ad eccezione del Partito democratico, che al momento è il più vicino. Il Pd arriva secondo con il 24% e si trova esattamente a sei punti di distanza dall'avversario. Tutto sommato un buon risultato per il partito di Elly Schlein, che in questi giorni è impegnata in un tour in tutta Italia per incontrare il Terzo settore e ascoltare le istanze di associazioni e cooperative sociali.

A oltre 12 punti di stacco si posiziona il Movimento 5 Stelle, che vede ormai tramontata la prospettiva di farsi guida dell'opposizione. I 5S di Giuseppe Conte restano indietro nei consensi: staremo a vedere quali iniziative intraprenderanno per invertire la rotta.

Tornando nel centrodestra, gli alleati mostrano più o meno le stesse posizioni, con qualche leggera variazione. In questo caso Forza Italia vince sulla Lega, superandola. Gli azzurri infatti, ottengono il 9,3% mentre il Carroccio si ferma all'8,7%. Tuttavia il margine, lo ricordiamo, resta piuttosto contenuto.

Poco dopo si trova Alleanza Verdi-Sinistra che raccoglie un buon 6,5%, lontana dagli altri partiti di opposizione, di area centrista. Azione infatti è al 2,5%, seguita da Italia Viva, il partito di Matteo Renzi, che prende il 2,2% e da Più Europa, che si ferma all'1,6%.