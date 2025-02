Sondaggi politici, Fratelli d’Italia resta sopra il 30% mentre il Pd perde terreno: bene il M5s

video suggerito

A cura di Giulia Casula

Fratelli d'Italia resta stabile sopra il 30%. Il Partito democratico retrocede e allunga lo stacco da FdI fermandosi al 23,5%. Va meglio il Movimento 5 Stelle che guadagna un punto e sale al 12,5%. Forza Italia arretra lasciando avanti al Lega, all'8,5%. Ecco l'ultimo sondaggi dell'Istituto Noto per "Porta a Porta".

Chi sale e chi scende nei sondaggi

Nessuna preoccupazione per Fratelli d'Italia. Il partito di Giorgia Meloni non registra nessuna variazione ma il bilancio di quest'ultima rilevazione è più che positivo. FdI infatti, resta stabile sopra la soglia psicologica del 30%, precisamente al 30,5%, ben lontano da tutti gli altri partiti. Le vicende che hanno coinvolto Meloni in questi mesi, dal caso Almasri allo scandalo Paragon, fino alle polemiche per le dimissioni della ministra del Turismo Daniela Santanché dopo la notizia del suo rinvio a giudizio, non sembrano mettere in crisi i consensi della premier, che al contrario, sono cresciuti.

Diversamente, il Partito democratico registra una flessione. Il calo è dello 0,5% e contribuisce ad allargare il divario con Fratelli d'Italia. Posizionandosi al 23,5%, il Pd si trova a sette punti di distanza. Negli ultimi mesi il margine tra i due partiti ha oscillato tra i 5 e i 7 punti percentuali, a seconda delle rispettive variazioni. Finora tuttavia, il partito di Elly Schlein non ha registrato grandi slanci in avanti che possano far ipotizzare un avvicinamento nel breve periodo.

Il Movimento 5 Stelle invece, recupera terreno. Dopo un periodo di flessione nei consensi, i 5S guadagnano un punto e salgono al 12,5%. La distanza con FdI e Pd resta comunque ampia, ma la variazione positiva registrata nell'ultima settimana può dare un po' di respiro al partito di Giuseppe Conte, che ora dovrà riuscire a mantenere la posizione conquistata.

Quanto al centrodestra, Forza Italia perde mezzo punto e si attesta all'8%. La perdita allontana FI dal suo partner di governo con cui fino a poco fa viaggiava appaiato. La Lega infatti, non cresce ma nemmeno cala, rimanendo stabile all'8,5%.

Per quanto riguarda gli altri partiti, Alleanza Verdi e Sinistra è ferma al 5,5%. Più sotto si trovano Azione e Italia Viva, che si attestano al 2,5%, seguiti da Noi Moderati al 2% e da Più Europa, che si colloca all'1,5%.

In generale, il centrodestra raccoglie il 49%, con un calo dello 0,5%, mentre il centrosinistra prende il 30,5%. Allargando la rilevazione sul centrosinistra anche ai partiti che fanno parte del cosiddetto "campolargo" (ad esempio il Movimento 5 Stelle) la percentuale sale al 48% (+0,5%).