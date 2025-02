video suggerito

Sondaggi politici, Fratelli d’Italia cala nei consensi ma cresce la fiducia verso Meloni: bene Pd FdI perde consensi, ma cresce la fiducia verso Meloni. Lega e Forza Italia invece salgono all’8,7% e sono testa a testa. Bene anche Pd e M5s, in leggero aumento. Ecco i risultati dell’ultimo sondaggio di Termometro politico. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Giulia Casula

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Fratelli d'Italia perde consensi e scende al 29,5%, ma cresce la fiducia nei confronti di Giorgia Meloni. Lega e Forza Italia invece, incassano due decimi e sono testa a testa. Bene anche Partito democratico e Movimento 5 Stelle. Ecco i risultati dell'ultimo sondaggio di Termometro politico.

Come vanno i partiti secondo gli ultimi sondaggi

Fratelli d'Italia resta primo ma perde terreno. Dopo l'impennata registrata a gennaio, il partito perde lo 0,3% e scende al 29,5%. I numeri, va detto, restano positivi per Fdi, che continua a gravitare attorno alla soglia del 30%. Le polemiche sul caso Almasri non sembrano aver influenzato particolarmente l'andamento dei consensi, anche se l'escalation degli ultimi giorni – dopo le informative dei ministri Nordio e Piantedosi – potrebbe creare qualche fastidio al partito di governo.

Allo scontro con la Corte penale internazionale per la liberazione del generale libico, si è aggiunto in queste ore lo scandalo Paragon, legato allo spionaggio ai danni del direttore di Fanpage.it e di altri sei italiani (tra cui il capomissione dell'ong Mediterranea Luca Casarini). Il caso è destinato a gonfiarsi e la prossima settimana il governo sarà chiamato a rispondere in Parlamento del suo ruolo nella vicenda.

Palazzo Chigi, finora ha smentito un coinvolgimento nell'attività di spionaggio tramite il software di proprietà dell'azienda israeliana, dovrà spiegare quali enti governativi hanno usato lo spyware (secondo quanto emerso si tratterebbe di forze di polizia e di un'agenzia di intelligence), chi ne avrebbe autorizzato l'utilizzo e quali sono le violazioni che avrebbero spinto Paragon a stracciare il contratto con l'Italia. Tutto questo potrebbe naturalmente avere delle ricadute sui consensi del partito della premier.

Ad ogni modo, per ora Meloni gode di una fiducia solida, che si è rafforzata nell'ultima settimana. Infatti, la quota di coloro che ripongono "molta" fiducia nei confronti della premier è salita dal 29,6% al 30,5%, anche se la maggioranza (55,8%) riporta un segno negativo.

Rimanendo sempre nel centrodestra, si segnala la ripresa positiva degli alleati, che guadagnano entrambi lo 0,2%. Forza Italia e Lega salgono così all'8,7%, appaiati. Va bene anche il Partito democratico, che cresce dello 0,1% e sale al 22,5%. Questo, unito al calo di FdI, contribuisce a ridurre la distanza tra i due principali partiti, che ora ammonta a sette punti.

In leggero aumento anche il Movimento 5 Stelle, che recupera un decimo e si attesta all'11,3%. Così pure Alleanza Verdi-Sinistra, che si piazza al 6,5%. Per quanto riguarda i partiti sotto la soglia di sbarramento invece, il quadro è il seguente: Azione in lieve calo (-0,1%), al 2,7%; stabili Italia Viva e +Europa, rispettivamente al 2,3% e 2%; all‘1,2% Democrazia sovrana popolare e Noi Moderati; ultimo all'1,1% Pace terra e dignità.