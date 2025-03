Sondaggi politici, FdI in discesa mentre il M5s continua a crescere: la classifica dei consensi

video suggerito

A cura di Giulia Casula

Fratelli d'Italia perde terreno e si allontana dal 30%. Anche il Partito democratico è in discesa, mentre il Movimento 5 Stelle continua a dare segnali di ripresa. Forza Italia sorpassa la Lega ma il divario è di pochi decimali. Restano stabili i consensi di Alleanza Verdi-Sinistra. Vediamo i risultati dell'ultimo sondaggio politico realizzato da Termometro politico.

Quali partiti stanno vincendo nei sondaggi

Nel sondaggio di Termometro politico, Fratelli d'Italia registra il terzo calo consecutivo, dello 0,2%, che lo porta al 29,1%. La soglia psicologica del 30% appare più lontana, ma il partito resta comunque primo e ben distante dalle altre forze politiche. Le ragioni di questa flessione potrebbero essere diverse (dalla spaccatura del governo sul riarmo europeo ai timori legati ai nuovi dazi statunitensi o ancora, dal rialzo delle accise sul gasolio al caro energia), ma bisognerà attendere le prossime rilevazioni per capire se si tratta di una discesa ‘temporanea' o di un vero e proprio trend.

Il Partito democratico si trova al 22,1% ed è in calo (-0,2%). Nelle ultime settimane i dem hanno registrato qualche difficoltà a mantenere alto il livello dei consensi e probabilmente le divisioni interne sulla politica estera – esplose la settimana scorsa al Parlamento Ue – potrebbero scoraggiare ulteriormente gli elettori. La segretaria Elly Schlein ha espresso la necessità di trovare una sintesi tra le diverse posizioni all'interno del partito e un confronto è atteso nei prossimi giorni.

Vanno meglio le cose per il Movimento 5 Stelle, che si attesta all'11,7% ed è in risalita nei sondaggi. Naturalmente si tratta di una variazione contenuta, che non riesce a colmare il distacco – che è di quasi 10 punti – con il Pd. Tuttavia, dopo un periodo di crollo nei consensi i segnali tornano a essere positivi.

Tornando al centrodestra, lo scenario delle intenzioni di voto è praticamente invariato. Forza Italia è di nuovo sopra la Lega, grazie a un +0,1% che porta gli azzurri all'8,8% e un -0,2% che fa scendere il Carroccio all'8,6%. Non possiamo parlare di un sorpasso a tutti gli effetti perché il margine tra i due resta minimo e in queste settimane le oscillazioni sono state piuttosto frequenti.

Alleanza Verdi-Sinistra invece, resta stabile al 6,2%. Il risultato è positivo rispetto a un anno fa, quando il partito si aggirava attorno al 3-4%, ma da giugno i suoi consensi sono rimasti sostanzialmente immobili. Tra gli altri partiti, Azione mostra una leggera ripresa che gli permette di raggiungere il 3%, mentre Italia Viva scende al 2,3%. Più Europa resta stabile all'1,9%, seguita da Democrazia Sovrana Popolare all'1,5%, Noi Moderati e Pace Terra Dignità, entrambi all'1,3%.