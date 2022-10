Sondaggi politici, FdI e M5s crescono mentre Pd, Lega e Forza Italia perdono consensi Nella supermedia dei sondaggi curata da Agi e Youtrend, Fratelli d’Italia e Movimento 5 stelle restano sull’onda lunga dei risultati elettorali positivi. Il Partito democratico crolla, ma perdono terreno anche Forza Italia e Lega, che si vede quasi superata dal Terzo polo.

A cura di Luca Pons

La nuova supermedia di YouTrend e Agi conferma l'effetto da ‘carro del vincitore': dopo le elezioni crescono, nelle intenzioni di voto, Fratelli d'Italia e Movimento 5 stelle. Fa decisamente un passo indietro il Partito democratico, ma anche Lega e Forza Italia perdono terreno rispetto al loro alleato di coalizione. Il Terzo polo, così, si avvicina al quarto posto del partito di Matteo Salvini.

Fratelli d'Italia e M5s sull'onda del successo alle elezioni

Nella prima supermedia post-elezioni che Agi definisce "vera e propria" per il numero di sondaggi analizzati, sono due i partiti che vedono una forte crescita. Il primo è Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, che dopo l'indiscusso primo posto del 25 settembre cresce ancora di 1,2 punti percentuali. Così, arriva a raccogliere 27,2% delle intenzioni di voto.

Il secondo partito che può sorridere dei sondaggi analizzati da Youtrend è il Movimento 5 stelle guidato da Giuseppe Conte. Il M5s alle elezioni ha avuto un risultato superiore alle aspettative. Ora sale ancora, al 16,7% dei consensi: è un aumento di 1,3 punti rispetto al risultato elettorale.

Giù Pd e il resto del centrodestra, il Terzo polo si avvicina

Il Partito democratico, che dopo le elezioni ha iniziato un processo di messa in discussione interna, paga in termini di consenso elettorale: con il 17,7% delle preferenze a suo favore, scende di 1,4 punti rispetto al 25 settembre, quando il suo risultato era stato già considerato perlomeno poco entusiasmante. Anche la Lega fa registrare una leggera flessione: dall'8,8% del 25 settembre passa ora all'8,4% dei consensi. Lo stesso risultato arriva per Forza Italia, che perde 0,5 punti percentuali e scende al 7,6%.

Questo permette al Terzo polo di Azione e Italia viva di puntare al quarto posto in "classifica": con una leggera crescita di 0,4 punti, infatti, lo schieramento di Carlo Calenda e Matteo Renzi arriva all'8,2% dei consensi e insidia la Lega.

Chiudono l'elenco i risultati di Verdi/Sinistra, che crescono di 0,3 punti e ottengono il 3,9%, +Europa con il 2,9% (+0,1%) Italexit con il 2,3% (+0,4%) e Noi moderati con l'1% (+0,1%).

Così, complessivamente, la coalizione del centrodestra cresce poco (+0,4 punti percentuali) perché Lega e Forza Italia mitigano i risultati di Fratelli d'Italia. D'altra parte, il centrosinistra fa registrare una perdita pesante, con un -1,4 punti nelle preferenze di voto.

Il sondaggio è stato realizzato con sondaggi realizzati dal 5 al 19 ottobre, mettendo insieme – con calcoli ponderati in base al campione, alla data e al metodo di raccolta dati – i sondaggi di Demos, Emg, Euromedia, Noto e Swg.