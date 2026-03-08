Sondaggi politici, continua a crescere Futuro nazionale di Vannacci: batte un colpo pure la Lega

L'Istituto Only Numbers (Alessandra Ghisleri) ha calcolato per la terza volta quanti pesa il nuovo partito di Roberto Vannacci, Futuro Nazionale, nato dopo la scissione con la Lega di Salvini.

Secondo il sondaggio, realizzato per ‘Porta a Porta', la lista Futuro nazionale di Roberto Vannacci si collocherebbe al 2,8% (con una crescita dello 0,2% rispetto all'ultima rilevazione). Continua a crescere quindi il partito di Vannacci nelle intenzioni di voto degli italiani, insidiando il bacino elettorale del primo partito della coalizione di governo, Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni.

Fdi è comunque stabile rispetto alla rilevazione dello scorso 16 febbraio: ora secondo l'istituto di sondaggi è al 29,3%, seguito dal Pd al 23% che sale dello 0,4%. Al terzo posto troviamo il Movimento 5 stelle, che perde oltre mezzo punto percentuale: è al 10,5% risultando in calo dello 0,6%. Il secondo posto nella maggioranza se lo aggiudica Forza Italia di Tajani, che non fa registrare alcun movimento: è al 9%, stabile. Mentre la Lega, che è all'8,5%, continua il testa a testa con gli azzurri (+0,2% rispetto al sondaggio del 13 febbraio scorso).

Nel cosiddetto campo largo, Alleanza Verdi e Sinistra è al 6,5% (ancora in salita, guadagnando lo 0,2%). In discesa invece Azione di Calenda, che è al 3,3%: cede mezzo punto, -0,5% rispetto alla precedente rilevazione. Bene Italia viva, che si porta al 2,6% (+0,1%). Infine Più Europa all'1,4% (-0,1%), mentre Noi Moderati di Lupi cala ancora, sullo 0,5%, perdendo lo 0,3%.

In generale, il centrodestra sarebbe al 47,3% (-0,1%) mentre il centrosinistra è al 30,9% e guadagna mezzo punto. Infine, il campo largo (senza Azione) è al 44%, stabile. Gli astenuti-indecisi si attestano al 45,9% (+0,3% rispetto all'ultima rilevazione).

Cosa dice il sondaggio Emg per Tg3 Linea Notte

Leggermente diversa la percentuale di voto attribuita alle due coalizioni nel recente sondaggio Emg per Tg3 Linea Notte diretto da Pierluca Terzulli. In questo caso il centrodestra (senza Vannacci) sarebbe al 45,7%; mentre il centrosinistra (senza Azione) al 44,3.

Nel dettaglio Fdi è sempre primo partito, ma con un vantaggio meno accentuato: vincerebbe con il 27,3%. Se si votasse oggi invece il Pd sarebbe secondo questo sondaggio al 21,6%, seguito dal Movimento 5 Stelle al 12,1%. Qui la forbice tra Fi e Lega appare più ampia: se si andasse alle urne oggi Forza Italia avrebbe il 9,5, mentre la Lega il 7,4. Alleanza Verdi Sinistra è sotto il 6%, al 5,8%. Azione si colloca al 3,1 mentre Iv al 2,7. Futuro Nazionale di Roberto Vannacci è dato al 2%.

Quanto alla fiducia nel governo i giudizi positivi sono il 39%, quelli negativi il 61%.