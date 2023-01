Sondaggi, Giorgia Meloni è la premier più apprezzata in Europa, quarta nel mondo (davanti a Biden) Secondo un sondaggio pubblicato dall’americana ‘Morning Consult’, sul gradimento dei leader mondiali, la premier Giorgia Meloni è risultata prima in Europa per consenso fra i capi di governo e quarta nel mondo, davanti a Joe Biden.

A cura di Annalisa Cangemi

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni conquista un nuovo primato. Secondo una rilevazione effettuata dal ‘Global leader approval tracker' della società americana di sondaggi ‘Morning Consult', sul gradimento dei leader mondiali, la leader di Fratelli d'Italia è risultata prima in Europa per consenso fra i capi di governo e quarta nel mondo, superando anche il presidente Usa Joe Biden.

Al primo posto in classifica troviamo il primo ministro indiano Narendra Modi con il 76% di gradimento. E dopo il presidente messicano Andres Manuel Lopez Obrador (65%) e l'australiano (di padre pugliese) Anthony Albanese (59%), con il 48% dei consensi è proprio la presidente del Consiglio italiano a piazzarsi in una posizione che, oltre a superare il presidente degli Stati Uniti Joe Biden (42%), la colloca in cima al gradimento fra i leader dei Paesi europei.

L'irlandese Leo Varadkar si attesta infatti sul 42%, seguito dallo spagnolo Pedro Sanchez (37%), il belga Alexander De Croo (33%), lo svedese Ulf Kristersson (33%), il presidente francese Emmanuel Macron (31%), il cancelliere tedesco Olaf Scholz (31%) e il premier britannico Rishi Sunak (31%). A seguire, sotto il 30%, gli altri leader.

Le reazioni

"Giorgia Meloni è il primo leader in Europa e nelle prime posizioni nel mondo per consenso. A sancirlo è la Morning Consult, una società americana di sondaggi ed analisi di intelligence globali, che il 10 gennaio scorso ha pubblicato il Global Leader Approval Tracker, che verifica la popolarità dei leader nel proprio Paese", ha commentato su Facebook il ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto. "Il risultato ottenuto è un attestato di fiducia per tutto il Governo Meloni e conferma l'autorevolezza del presidente del Consiglio sia in Europa sia nel mondo. Gli italiani stanno apprezzando il lavoro che il presidente e il suo governo stanno facendo in questi primi mesi. Avanti così".

"Il premier Meloni è il primo leader in Europa e nelle prime posizioni nel mondo per consenso. A dichiararlo è la Morning Consult, una autorevole società americana di sondaggi, che verifica la popolarità dei leader. E' un grande risultato e riconoscimento, non solo personale per Giorgia Meloni, ma per tutto l'esecutivo che, sotto la sua egida, ottiene un attestato di stima di grande portata. Non solo per gli italiani, dunque, con i consensi in aumento per il premier e FdI, ma anche in tutto il mondo, l'operato di questo Governo per il bene della Nazione è ampiamente riconosciuto. Avanti così", ha detto Manlio Messina, vice capogruppo vicario di Fratelli d'Italia alla Camera.

"Con il 48% di popolarità, Giorgia Meloni si conferma tra i leader più apprezzati al mondo, il primo in Europa. Lo attesta una rilevazione di Morning Consult, prestigiosa società americana di sondaggi. Questo dato gratifica il lavoro del governo guidato dal nostro presidente del Consiglio, ma allo stesso tempo ci responsabilizza a continuare il lavoro condotto finora per il bene della nazione", ha detto invece Antonella Zedda, senatore vicepresidente del gruppo di Fratelli d'Italia a Palazzo Madama.