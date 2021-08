Sondaggi elettorali, Fratelli d’Italia in testa davanti a Lega e Partito Democratico Secondo l’ultimo sondaggio di Swg per il Tg La7, il primo partito nelle intenzioni di voto dei cittadini è Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni. A un soffio c’è la Lega di Matteo Salvini, poco distante il Partito Democratico di Enrico Letta. Lontano, invece, il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, ancora in calo.

A cura di Tommaso Coluzzi

Giorgia Meloni davanti a tutti, con Matteo Salvini vicinissimo ed Enrico Letta a inseguire. I sondaggi sono chiari: ci sono tre partiti in pochi punti, tutti intorno a quota venti. Alcuni danno avanti il Partito Democratico, altri la Lega. Altri ancora Fratelli d'Italia, come nel caso del sondaggio Swg per il Tg La7 di questa settimana. Il partito della deputata romana ha ripreso la crescita nei sondaggi dall'insediamento del governo Draghi, dopo il boom raccolto dopo le elezioni europee. La distanza con la Lega, però, è davvero minima, mentre i dem di Letta sembrano viaggiare leggermente più staccati. Lontano il Movimento 5 Stelle, che paga mesi di liti interne.

Fratelli d'Italia primo, Lega a un soffio e Pd insegue

Fratelli d'Italia si conferma primo partito nelle intenzioni di voto degli italiani, secondo il sondaggio Swg. Meloni raccoglie il 20,6% delle preferenze dei cittadini, con una crescita di un terzo di punto in una settimana. Bene anche la Lega di Salvini, che cresce altrettanto ma resta indietro di un soffio: è al 20,3%. Leggermente staccato il Partito Democratico, che cresce dello 0,2% in una settimana e torna al 19%. Distante dai dem di Letta ci sono gli alleati grillini: il Movimento 5 Stelle, però, cala ancora dello 0,3% e scende al 15,5%, ben distante dal livello raggiunto alle ultime elezioni politiche del 2018. La pace tra Conte e Grillo non sembra aver sortito effetti positivi sui sondaggi, per ora.

Male Forza Italia, Azione cresce ancora

Distanti da quota dieci punti ci sono molti altri partiti politici. Forza Italia cala leggermente e scende al 6,8%, seguito – a distanza – da Azione di Carlo Calenda, che cresce ancora di un decimo di punto e sale al 3,9%. A seguire c'è Sinistra italiana di Nicola Fratoianni, unico partito oltre a Fratelli d'Italia a fare opposizione al governo Draghi, che cresce dello 0,2% e arriva al 2,7%. Allo stesso tempo Mdp Articolo 1 del ministro Speranza perde un decimo di punto e cala al 2,3%, seguito da Italia Viva, che cala altrettanto e scende al 2,2%. Chiudono il sondaggio i Verdi al 2%, +Europa all'1,8% e Coraggio Italia all'1,1%.