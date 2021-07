Sondaggi elettorali, il Partito Democratico è primo: superati Salvini e Meloni Il Partito Democratico è primo nelle intenzioni di voto degli italiani, secondo il sondaggio BiDiMedia. I dem di Letta sono di un soffio davanti alla Lega di Salvini e a Fratelli d’Italia di Meloni. Lontano, invece, il Movimento 5 Stelle di Conte, ormai ad almeno cinque punti dai primi tre partiti nelle preferenze degli italiani.

A cura di Tommaso Coluzzi

Il Partito Democratico è davanti a tutti nelle intenzioni di voto, con Lega e Fratelli d'Italia ad un soffio. La lotta per la prima posizione nelle preferenze degli italiani tra i partiti politici continua e, ormai da diverse settimane, c'è un testa a testa a tre: Letta, Salvini e Meloni. Da un lato i due alleati nella coalizione di centrodestra, ma divisi nell'esperienza del governo Draghi tra maggioranza e opposizione, dall'altro i dem che con la leadership dell'ex presidente del Consiglio hanno recuperato poco alla volta i punti persi con gli ultimi mesi di Zingaretti. Secondo il sondaggio di BiDiMedia di questa settimana, però, davanti c'è proprio il Pd.

Partito Democratico primo, Lega e Fratelli d'Italia inseguono

Secondo il sondaggio il Partito Democratico è il primo partito nelle preferenze degli italiani con il 20,3%, stabile rispetto al mese scorso. Al secondo posto c'è la Lega di Matteo Salvini, che insegue Letta con una distanza minima: il Carroccio è dato in leggera crescita – di un decimo di punto in un mese – al 20,2%. Fratelli d'Italia cresce di quasi mezzo punto e si ferma al 19,4%, leggermente più distante rispetto ai due partiti in testa. Lontano, invece, il Movimento 5 Stelle, che in un bilancio mensile che ha visto prima la lite e poi la pace tra Conte e Grillo perde lo 0,3% e scende al 15%.

Forza Italia in calo, cresce Azione: male Italia Viva

Distante dai primi quattro partiti e dalla soglia dei dieci punti c'è Forza Italia, dato in calo dello 0,2% rispetto al mese scorso: il partito di Silvio Berlusconi è al 6,8% nelle intenzioni di voto. Primo tra i partiti più piccoli, invece, c'è Azione di Carlo Calenda, che continua a crescere e tocca il 3%. Distante Italia Viva di Matteo Renzi, che invece continua a calare e scende al 2%. Sinistra italiana di Nicola Fratoianni è all'1,9%, mentre Mdp Articolo 1 è all'1,8%. Europa Verde insegue all'1,5%, con +Europa all'1,2%. Coraggio Italia chiude all'1,1%.