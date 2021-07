Ancora Lega, Fratelli d'Italia e Partito Democratico. La situazione nei sondaggi si è cristallizzata da qualche settimana, con Giorgia Meloni che alla fine ha raggiunto (e in alcuni casi superato) l'alleato di coalizione Matteo Salvini e i dem di Enrico Letta a fare da terzi incomodi nella battaglia tra forza di destra. La Supermedia di Youtrend per Agi di questa settimana, che prende in considerazione i sondaggi dei maggiori istituti demoscopici, evidenzia ancora una situazione di allineamento intorno ai venti punti. Resta a distanza il Movimento 5 Stelle, che non si è mai veramente ripreso nelle intenzioni di voto dall'ingresso nel governo Draghi. E certo il dibattito interno e lo scontro tra Grillo e Conte non stanno aiutando.

Lega in testa con Fratelli d'Italia e Pd che inseguono

La Lega è ancora il primo partito nelle intenzioni di voto degli italiani, e recupera anche un decimo di punto in due settimane. Il partito guidato da Salvini è dato al 20,6%, a quasi un punto di distanza da Fratelli d'Italia, che invece raccoglie il 19,8% delle preferenze. In leggero calo anche il partito di Meloni, che vede riavvicinarsi il Partito Democratico di Letta. I dem segnano un +0,3% e risalgono al 19,4%. Lontano il Movimento 5 Stelle, ormai da mesi lontano da quota venti punti. I grillini perdono mezzo punto in due settimane e calano al 15,7%.

Italia Viva cala ancora e torna a due punti

Stabile al 7,9% c'è Forza Italia, che ormai da tempo si trova a metà tra i partiti che hanno più consenso e quelli che ne hanno meno. Dopo il partito di Berlusconi, infatti, troviamo Azione di Carlo Calenda, che raccoglie il 3,1%. A seguirlo c'è Italia Viva di Matteo Renzi, che perde un terzo di punto e cala al 2%. Altrettanto otterrebbe – in caso di voto – Sinistra italiana di Nicola Fratoianni, che risale dello 0,2% e raggiunge il 2%. Chiudono la lista Mdp Articolo 1 con l'1,9%, +Europa con l'1,8% e i Verdi con l'1,6%.