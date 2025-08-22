Politica
video suggerito
video suggerito

Scuola, quanto aumentano i prezzi degli acquisti per il primo giorno: libri, penne e quaderni più cari

Per il primo giorno di scuola è iniziato il periodo degli acquisti: libri, quaderni, penne e matite e tanto altro. I rincari su molti prodotti superano parecchio l’inflazione, e spingeranno le famiglie a spese importanti.
Fai rumore con noi. Diventa sostenitore
A cura di Luca Pons
0 CONDIVISIONI
bimbo bravo a scuola

Il primo giorno di scuola si avvicina: a seconda della Regione, mancano dalle due settimane a poco meno di un mese, e molte famiglie stanno iniziando a guardarsi attorno per fare le compere necessarie all'inizio dell'anno scolastico. Dai libri alle penne e matite, quasi tutti i prodotti per la routine scolastica sono diventati più cari, e in molti casi superando l'inflazione annua.

A fare il quadro della situazione è stata l'Unione nazionale consumatori, che si è basata su dati Istat. Un esempio: i libri scolastici in media costano il 2,8% in più dello scorso anno. Può non sembrare molto, ma è comunque parecchio più alto dell'inflazione annua dello scorso anno, pari all'1%, e anche dell'inflazione registrata finora nel 2025 (l'1,7% a luglio).

Senza contare che gli aumenti si sommano a quelli degli anni precedenti. I picchi dell'inflazione raggiunti nel 2022 e nel 2023 non sono stati recuperati dagli stipendi, ma hanno segnato eccome i prezzi. I libri costano il 6,7% in più rispetto a due anni fa, e ben l'11,9% in più del 2022. Per questo motivo, in diverse regioni è possibile approfittare di bonus libri scolastici dedicati.

Leggi anche
Scuola, perché libri e zaini costeranno di più per l'anno scolastico 2025-26: i consigli per risparmiare

Peraltro, se per le scuole elementari e in parte per le medie ce la si può ‘cavare' con i libri scolastici, spesso alle superiori non è così. Diventano necessari anche dizionari e altri libri che l'associazione definite "finti facoltativi", che fanno aumentare la spesa.

Un prodotto che sembra aver avuto un aumento ridotto sono i quadernoni e le risme di carta: solo +1,5%. Ma bisogna sottolineare che negli scorsi anni questi prodotti avevano visto il prezzo schizzare alle stelle. Così, se considerati nel loro complesso, gli aumenti sono del 20,3% rispetto al 2021.

Naturalmente per andare a scuola servono penne e matite, oltre a evidenziatori e altra cancelleria. L'aumento dei prezzi in questo caso raggiunge il 6,9% rispetto all'anno scorso, e addirittura il 24,2% rispetto al 2021. In quattro anno il prezzo è salito di quasi un quarto.

In questa situazione, l'Unione ha avanzato alcune richieste al governo Meloni. La prima è di cambiare la legge del 2011, aggiornata nel 2020, che impedisce di fare sconti sui libri di scuola oltre una certa soglia. "Le grandi catene di supermercato e le piattaforme digitali", ha sottolineato Massimiliano Dona, presidente dell'Unc, non possono "fare sconti sui libri scolastici superiori al 15% del prezzo di copertina, anche sotto forma di buoni spesa".

La legge, secondo Dona, è stata varata "per fare un favore ai librai", ma così "danneggia le famiglie", dato che fino al 2019 gli sconti "arrivavano, grazie ai buoni sconto, anche al 25%". Effettivamente anche un rapporto  dell'Antitrust pubblicato a fine luglio ha detto che i costi per aiutare attività le cartolibrerie "non andrebbero addebitati ai consumatori", tanto più perché le famiglie non sono libere di comprare i libri che preferiscono, ma devono acquistare quelli scelti dal collegio docenti.

In più l'Unc ha chiesto di bloccare una pratica piuttosto diffusa tra gli editori: quella di vendere un libro in formato digitale, ma poi impedire che lo stesso codice acquistato si possa trasferire a un'altra persona. Questo, di fatto, rende quasi impossibile comprare (o rivendere) libri usati in digitale, crea una "disparità rispetto alle edizioni cartacee" e ferma anche chi vorrebbe dare i libri scolastici in comodato d'uso.

Politica Italiana
0 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
Gaza City
invasa
"Sto impazzendo e sono stanco, corriamo da un posto all'altro sotto le bombe": il racconto
L'Onu conferma la carestia a Gaza, è la prima volta: "132mila bambini a rischio". Israele: "Bugie"
Idf invade Gaza City. Meloni condanna: "Aggrava crisi umanitaria". Pd-M5s: "Parole vuote"
Cos'è il blocco E1, che Israele vuole occupare per impedire la nascita dello Stato di Palestina
Hamas ha messo Israele all'angolo con il cessate il fuoco: Netanyahu deve dire se vuole la guerra permanente
Giuseppe Acconcia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Politica
api url views
Immagine

Iscriviti a Evening Review.
Ricevi l'approfondimento sulle news più rilevanti del giorno

Proseguendo dichiari di aver letto e compreso l'informativa privacy