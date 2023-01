L’elenco dei benzinai aperti durante lo sciopero: la lista dei distributori per self e servito Da oggi e fino al 26 gennaio lo sciopero dei benzinai provocherà la chiusura dei distributori di servito e self service: l’elenco completo delle pompe che restano aperte, Regione per Regione, e dove fare il pieno.

A cura di Luca Pons

Lo sciopero dei benzinai sulla rete ordinaria comincia alle ore 19.00 di oggi, martedì 24 gennaio 2023, e continua ininterrottamente per 48 ore fino alle ore 19.00 di giovedì 26 gennaio 2023. Lo sciopero nazionale dei distributori di carburante segue orari leggermente diversi sulle autostrade: si comincia alle 22.00 di stasera per poi proseguire fino alle 22 di giovedì 26 gennaio. I distributori, compresi i self service, saranno chiusi da oggi fino a giovedì, ma per legge alcuni distributori di carburante devono restare aperti.

Lo sciopero, indetto dalle associazioni di categoria Faib-Confesercenti, Fegica e Figisc-Confcommercio, arriva dopo la pubblicazione del decreto trasparenza sui prezzi del carburante e sul cosiddetto "scaricabarile" del governo Meloni, che aveva attribuito i rincari dei prezzi di benzina e diesel alle speculazioni dei distributori. Due locandine, affisse oggi nelle stazioni di servizio aderenti allo sciopero, spiegano sia le motivazioni dei sindacati che i dettagli sugli orari dello stop.

L'elenco delle pompe di benzina aperte sulle strade urbane ed extraurbane viene stilato dalle Prefetture e non sempre viene reso noto. Ad ogni modo, la regolamentazione dello sciopero prevede che durante l'agitazione dovrà essere "mantenuto in servizio un numero di stazioni di rifornimento non inferiore al 50% degli esercizi aperti nei giorni festivi secondo i turni programmati". Sulle strade urbane ed extraurbane, quindi, resteranno aperti la metà dei distributori che sarebbero attivi in un giorno festivo.

La lista dei distributori aperti sulle autostrade è invece stilata e resa nota dalla Conferenza delle Regioni, che elenca i punti per servito e self che restano aperti durante lo sciopero. La normativa prevede che sui tratti autostradali debba esserci almeno una pompa di benzina aperta ogni cento chilometri.

Quali distributori rimarranno aperti in autostrada durante lo sciopero

Per le autostrade, la regola è che sia operativo almeno un distributore ogni 100 chilometri, per evitare che chi viaggia resti del tutto di rifornimento. A stabilire quali aree di servizio debbano continuare a fornire carburante sono le Regioni, e la Conferenza delle Regioni ha confermato a Fanpage.it l'elenco ufficiale. Ecco, quindi la tabella con tutti i distributori aperti sulle autostrade in Italia, durante lo sciopero dei benzinai dal 24 al 26 gennaio 2023.

L'elenco completo in pdf dei distributori aperti in autostrada

Come indicato, i distributori si trovano a meno di 100 chilometri di distanza l'uno dall'altro, per ciascuna tratta autostradale e in ciascuna direzione. Questo limita il rischio di restare senza carburante in autostrada, cosa che creerebbe gravi disservizi e danni alla circolazione, oltre a generare il rischio di incidenti.

Nel corso dello sciopero dei benzinai del 24, 25 e 26 gennaio 2023, comunque, bisognerà fare attenzione al serbatoio e assicurarsi, soprattutto se si viaggia in autostrada, di avere carburante a sufficienza per arrivare a destinazione o alla successiva stazione di servizio con un distributore attivo. L'indicazione arrivata dalla Regione serve proprio a permettere di organizzarsi fare fare rifornimento, se necessario.

Quali pompe di benzina restano aperte sulle strade urbane ed extraurbane

Durante lo sciopero saranno aperti anche alcuni dei distributori su strade urbane ed extraurbane, come detto, ma in questo caso non è stata diramata una lista ufficiale delle pompe attive. Si può consultare il sito della propria Prefettura locale – che spesso coincide con la Provincia di appartenenza – per verificare se questa ha reso noto l'elenco dei distributori garantiti. Lo hanno già fatto È probabile che saranno mantenuti attivi i distributori automatici, che non hanno bisogno di personale per funzionare, ma non è certo che sia così.

Per quanto riguarda le pompe gestite direttamente dalle compagnie petrolifere, i sindacati dei gestori hanno fatto sapere che queste potrebbero non prendere parte allo sciopero. Infatti, queste hanno dipendenti con situazioni contrattuali diverse, e quindi non è detto che abbiano la possibilità di unirsi alla protesta. Anche in questo caso, però, non è garantito che la cosa valga per tutti i distributori di questo tipo.

Quali distributori di benzina self service saranno aperti oggi e domani

Alcuni distributori di benzina e gasolio, tuttavia, resteranno comunque aperti. Parliamo delle pompe autonome, associate alle sigle Angac e Asnali, che non hanno aderito allo sciopero dei benzinai. Inoltre il servizio di rifornimento dovrebbe rimanere attivo in quei distributori self service che vengono gestiti direttamente dalle compagnie. Il problema, però, è che non c'è modo di riconoscerli: non basta il fatto che venga esibito il marchio, visto che la gestione della pompa può essere comunque in mano a un privato.