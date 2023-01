I distributori aperti a Milano e in Lombardia durante lo sciopero dei benzinai: l’elenco completo Per 48 ore, dalle 19 di oggi (22 per le autostrade) alle 19 del 26 gennaio, i benzinai si fermano. Una protesta contro il nuovo decreto del governo considerato “diffamatorio” dalla categoria e contro il prezzo del carburante sempre più vicino ai 2 euro al litro. Ecco quali pompe restano aperte anche durante lo sciopero.

A cura di Enrico Spaccini

Parte lo sciopero di 48 ore consecutive degli impianti di distribuzione di carburante. Uno sciopero che inizia alle 19 di oggi, martedì 24 gennaio, e termina alle 19 di giovedì 26 gennaio sulla rete ordinaria, mentre sulla viabilità autostradale inciderà dalle 22 di oggi alle 22 del 26 gennaio.

La protesta è stata indetta dalle organizzazioni sindacali Faib, Fegica e Figisc-Anisa "contro la vergognosa campagna diffamatoria nei confronti della categoria e gli inefficaci provvedimenti del governo, che continuano a penalizzare solo i gestori, senza tutelare i consumatori". Intanto, i prezzi della benzina continuano a salire sfiorando 1,9 euro a litro sia per il diesel che per la benzina, e sfondando la soglia 2 euro per entrambi con il servito.

La legge prevede che durante lo sciopero dovrà comunque essere garantito un servizio minimo, visto che il rifornimento di carburante è considerato bene essenziale. In autostrada deve esserci un benzinaio aperto ogni cento chilometri, e la lista degli esercizi aperti è stata pubblicata dalla Conferenza delle regioni, mentre su strade urbane ed extraurbane il numero non deve essere inferiore al 50 per cento, e in questo caso l'elenco è fornito dalle associazioni di categoria alle Prefetture.

I distributori aperti a Milano e in Lombardia durante lo sciopero dei benzinai

La Conferenza delle regioni ha comunicato che per questo sciopero verrà seguita la turnazione A. Ovvero, una lista di stazioni di rifornimento che si riferisce ai tratti autostradali e che può avere tre variazioni. Questo è l'elenco adottato per queste 48 ore:

Autostrada A1:

da Milano a Napoli San Donato Ovest, km1

da Napoli a Milano San Donato Est, km 1

Autostrada A4:

da Torino a Trieste Brianza sud, km 148; Monte Alto est, km 245;

da Trieste a Torino Monte Alto ovest, km 245; Sebino nord Km 197; Lambro nord, km 134

Autostrada A7:

da Milano a Genova Cantalupa ovest, km 2

da Genova a Milano Dorno est, km 33

Autostrada A8-A9:

da Milano a Varese Villoresi est, km 9

da Varese a Milano Brughiera ovest, km 41

Autostrada A21:

Torino – Piacenza – Brescia Stradella sud, km 130 Lombardia; Ghedi est, km 230

Brescia – Piacenza – Torino Ghedi ovest, km 230; Stradella nord, km 130

Autostrada A50:

Milano Tangenziale est Rho ovest, km 1; San Giuliano ovest Km 28; Muggiano est, km 19

Autostrada A51:

Milano Tangenziale Ovest Cascina Gobba est, km 9; Cascina Gobba ovest, km 9

Autostrada A52

Milano Tangenziale Nord Cinisello nord, km 8 Lombardia

Tutti i distributori aperti in Italia

Le pompe self service che restano aperte oggi e domani

Per quanto riguarda le strade urbane ed extraurbane, la regolamentazione prevede che anche durante l'agitazione dovrà essere "mantenuto in servizio un numero di stazioni di rifornimento non inferiore al 50 per cento degli esercizi aperti nei giorni festivi secondo i turni programmati". Questi sono soprattutto benzinai self service, che non hanno bisogno di personale.

I benzinai aperti a Milano e nell'area metropolitana

Per quanto riguarda Milano e tutta l'area metropolitana, le sigle di categoria hanno garantito il servizio minimo, mettendo a disposizione dei cittadini tutte le pompe completamente automatizzate. Oltre a queste, rimarranno aperte anche quelle in gestione diretta delle società petrolifere che, in media, non supera il 10 per cento del totale.