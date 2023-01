Quando inizia lo sciopero dei benzinai: gli orari dal 24 al 26 gennaio 2023 Lo sciopero dei benzinai è stato proclamato dalle ore 19 di martedì 24 gennaio alle ore 19 di giovedì 26 gennaio 2023. Saranno chiusi anche i self service, ma alcuni distributori resteranno attivi, anche in autostrada, per garantire il servizio minimo.

A cura di Luca Pons

Lo sciopero dei distributori di carburante inizierà su tutte le strade italiane alle ore 19 di martedì 24 gennaio 2023, e durerà per 48 ore ininterrottamente fino alle 19 di giovedì 26 gennaio 2023. Orari diversi sulle autostrade: lo sciopero inizia alle ore 22 di martedì 24 gennaio 2023, terminerà alle ore 22 di giovedì 26 gennaio 2023.

Lo sciopero dei benzinai è stato indetto per protesta contro il decreto Trasparenza del governo Meloni. L'accusa all'esecutivo è di aver voluto scaricare le colpe del caro benzina sui gestori dei distributori, parlando di speculazione sui prezzi, invece di riconoscere la propria responsabilità sul ripristino delle accise sul carburante.

Saranno chiusi anche i distributori self-service, sia su strade che su autostrade. Solo alcuni distributori resteranno aperti, nonostante lo sciopero, per garantire un livello minimo di sevizio. Dato che quello dei benzinai è considerato un settore essenziale, ci sono regole precise per impedire che uno sciopero possa causare danni importanti.

A livello nazionale, su strade urbane ed extraurbane, dovrà rimanere attivo il 50% dei distributori che sarebbero aperti in un giorno festivo. È probabile che si darà priorità ai distributori che sono completamente automatizzati.

Sulle autostrade, per legge, dovrà esserci almeno un distributore funzionante ogni cento chilometri. Ciascuna Regione dovrà comunicare quali distributori resteranno aperti sulle autostrade del proprio territorio, mentre quelli sulle strade normali saranno individuati dalle Prefetture. Per quanto riguarda le autostrade, alcune Regioni hanno già fatto sapere quali benzinai resteranno aperti: in particolare l'Emilia Romagna, le Province autonome di Trento e Bolzano, e la Lombardia.

In più, gli esponenti della categoria hanno fatto sapere che alcune delle pompe che sono gestite direttamente dalle compagnie petrolifere potrebbero non prendere parte allo sciopero. Il motivo è che i lavoratori che operano in questo tipo di distributori spesso hanno una situazione contrattuale diversa, e potrebbero non avere la possibilità di unirsi allo sciopero.

I sindacati dei gestori Faib, Fegica e Figisc-Anisa hanno annunciato la decisione di confermare la protesta dopo il terzo incontro con il governo, avvenuto ieri. Il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, ha chiesto di revocare lo sciopero, dicendo che "è una decisione che danneggia i cittadini" e che è necessario intervenire sulle "zone d'ombra che danneggiano coloro che lavorano in piena onestà". Il riferimento era ai possibili fenomeni di speculazione sul prezzo dei carburanti.

I sindacalisti hanno definito le parole di Urso "l'ennesima dimostrazione della confusione in cui si muove il governo in questa vicenda". L'esecutivo guidato da Giorgia Meloni, hanno detto, continua a "nascondere le proprie responsabilità e inquinare il dibattito, lasciando intendere colpe di speculazioni dei benzinai che semplicemente non esistono".