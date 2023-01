La lista dei benzinai aperti a Napoli e in Campania durante lo sciopero Inizia lo sciopero dei benzinai: dalle 19 di oggi, martedì 24 gennaio, e proseguirà per 24 ore consecutive. Ma per legge alcune pompe dovranno restare aperte: ecco quelle attive a Napoli e in Campania durante lo sciopero.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Lo sciopero dei benzinai indetto dalle associazioni di categoria Faib-Confesercenti, Fegica e Figisc-Confcommercio, avrà ripercussioni anche a Napoli e in Campania, oltre che in tutta Italia.

Si parte dalle 19 di oggi, martedì 24 gennaio 2023, e si continua per 24 ore fino alle ore 19.00 di mercoledì 25 gennaio 2023 anziché 48 ore come inizialmente annunciato. Ciò a seguito di un incontro col governo.

Sulle autostrade, si comincia alle 22.00 di stasera per poi proseguire per ventiquattr'ore. Gli impianti di rifornimento carburante, compresi i self service, saranno chiusi da oggi fino a mercoledì sera, ma per legge alcune pompe dovranno restare aperte.

I distributori aperti a Napoli e in Campania durante lo sciopero dei benzinai

I distributori sicuramente aperte saranno quelli in autostrada: c'è un elenco pubblico, diramato proprio dai sindacati, che elenca tutte le stazioni di servizio regolarmente aperto su tutte le autostrade che attraversano la Campania (A1, A2, A3, A16, A30 su tutte).

A1 da Milano a Napoli San Nicola Ovest km 737

A1 da Napoli a Milano San Pietro (Ramo Capodichino) km 1,6

A1 da Napoli a Milano Teano Est km 709

A3 (ASPI) da Napoli a Reggio C. Torre Annuziata Ovest km 21

A3 (ANAS) da Napoli a Reggio C. Campagna Ovest km 43

A3 (ANAS) da Reggio C. a Napoli Sala Consilina Est km 91

A3 (ASPI) da Reggio C. a Napoli Salerno Est km 7

A16 da Napoli a Canosa Vesuvio sud km 4

A16 da Napoli a Canosa Calaggio sud km 106

A30 Caserta – Salerno Tre Ponti ovest km 16

A30 Salerno – Caserta Angioina est km 33

Napoli Tangenziale Doganella nord

Napoli Tangenziale Antica Campana nord

Napoli Tangenziale (direz. A1) Antica Campana sud

Le pompe self service che restano aperte a Napoli e in Campania

Le pompe self service resteranno, con ogni probabilità, aperte. Questo perché non ci sarà bisogno di manodopera presente e con ogni probabilità le stesse funzioneranno garantendo dunque il risparmio tipico di chi fa rifornimento in self service. Distributori automatici che dunque saranno, nella maggior parte dei casi, i luoghi dove sarà possibile fare il pieno durante lo sciopero.

Tuttavia, non c'è una mappa completa delle pompe self service aperte: fondamentale sarà la comunicazione dei singoli distributori alla Prefettura.

Le pompe di benzina aperte sulle strade di Napoli e provincia

Durante lo sciopero saranno aperti anche diversi distributori su strade urbane ed extraurbane di Napoli e provincia: in questo caso, tuttavia, non è stata diramata una lista ufficiale delle pompe attive, ma bisognerà consultare il sito della propria Prefettura locale o provinciale: in caso l'elenco fosse pubblico, può essere reso noto solo da queste ultime. In diversi casi, infatti, le Prefetture di altre città d'Italia hanno già pubblicato l'elenco dei benzinai aperti in città durante lo sciopero.