Napoli, 16enne ucciso a Corso Umberto durante una sparatoria: altri due feriti. Omicidio in zona Forcella Ragazzo i 16 anni ucciso in una sparatoria al Corso Umberto I di Napoli. Indaga la Squadra Mobile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Un ragazzo di 16 anni incensurato è stato ucciso nella notte al Corso Umberto I di Napoli nel corso di una sparatoria. Ci sarebbero altri due feriti in ospedale. Sul posto sono arrivati diversi agenti della Polizia di Stato, con le volanti e il personale Upg. Le indagini sono affidate alla Squadra Mobile della Questura di Napoli, guidata dal primo dirigente Giovanni Leuci, che stanno raccogliendo gli elementi ed effettuando i rilievi del caso, assieme al personale della Polizia Scientifica che è sul posto.

Omicidio a Napoli, sparatoria nella notte: al vaglio le telecamere

La sparatoria sarebbe avvenuta attorno alle ore 2,00 di questa notte, giovedì 24 ottobre 2024, sul lato del Corso Umberto verso piazza Garibaldi, all'altezza dell'incrocio con via Egiziaca a Forcella e via Mercato. Ancora non è chiaro cosa possa essere avvenuto, né quale sia l'origine della sparatoria. Non è escluso che possano essere acquisite eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per cercare di ricostruire l'esatta dinamica di quanto avvenuto e individuare ed identificare i responsabili.

Si tratta, purtroppo, dell'ennesima giovane vittima a Napoli. Da tempo, la Prefettura di Napoli e le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli in particolare durante la vita notturna, per prevenire e contrastare efficacemente ogni tipo di reato.