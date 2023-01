Sciopero dei benzinai a Roma, quali distributori sono aperti oggi: gli orari per self e servito Sciopero dei benzinai dalle 19 di oggi, 24 gennaio, sulle strade urbane ed extraurbane e a partire dalle ore 22 sulle autostrade. Ecco le pompe che resteranno aperte a Roma durante lo sciopero.

Comincia oggi, martedì 24 gennaio, dalle ore 19, lo sciopero dei benzinai. Sarà in vigore non solo sulla rete stradale, ma anche sulle autostrade, dove resteranno quindi chiuse molte aree rifornimento delle stazioni di servizio. L'agitazione coinvolgerà tutte le strade d'Italia e anche, ovviamente, i benzinai di Roma e del Lazio. Per quanto riguarda la rete autostradale, invece, lo sciopero comincerà alle 22 di oggi. La normativa prevede comunque che in caso di sciopero alcune pompe di benzina restino aperte. Quelle in autostrada e anche sul Grande Raccordo Anulare vengono stabilite dalla Conferenza delle Regioni, mentre quelle aperte sulle strade urbane di Roma sono state pubblicate sul sito di Roma Capitale. Per quanto riguarda i self service, alcuni resteranno aperti. La fine dello sciopero era inizialmente prevista per giovedì 26, ma oggi, dopo un incontro con il governo, i promotori hanno deciso di ridurre i giorni di agitazione a uno. Le pompe di benzina riapriranno quindi nella serata di mercoledì.

L'agitazione è stata indetta da Faib Confesercenti, Fegica e Figisca/Anisa per protestare contro il decreto Trasparenza varato dal governo Meloni, nel quale non è stato rinnovato il taglio delle accise sui carburanti.

I distributori aperti a Roma e nel Lazio durante lo sciopero dei benzinai

Sul sito del comune di Roma è stato pubblicato un elenco di benzinai aperti anche durante questi giorni di sciopero. Ci sono benzinai che continueranno ad erogare carburanti in tutti i municipi della Capitale e l'elenco completo si può consultare scaricando questo file pdf.

Per quanto riguarda i benzinai aperti sul Grande Raccordo Anulare e sulle autostrade del Lazio, ecco l'elenco:

Autostrada A1:

Flaminia Ovest

La Macchia Ovest

Frascati Ovest

Prenestina Est

Salaria Est

Tuscolana ESTAutostrada A24:

Tiburtina sud

Colle Tasso nordAutostrada Roma Fiumicino:

Magliana nord

Magliana sudAutostrada Roma Civitavecchia:

Tirreno ovest

Aronne estGrande Raccordo Anulare:

Selva Candida interna

Pisana interna

Pisana esterna

Selva Candida esterna

Le pompe self service che restano aperte oggi e domani

I self service delle pompe di benzina potrebbero restare aperti, ma si segnala che in diverse zone di Roma molte sono state già chiuse oggi per mancanza di scorte di carburante. Le pompe di benzina sono state prese d'assalto già nelle prime ore della mattinata e si registrano lunghe file in molti quartieri della città prima dell'inizio ufficiale dello sciopero. Non sempre, inoltre, le stazioni self service aperte sono facili da riconoscere per gli automobilisti.