Saldi estivi 2023, da domani 1 luglio scattano le nuove regole: come evitare le truffe Da domani, 1 luglio, entrano in vigore le nuove misure sui saldi, che iniziano il 6 luglio. Il Codacons fornisce ai consumatori 10 consigli utili per evitare le truffe.

A cura di Annalisa Cangemi

Da domani, 1 luglio 2023, scattano le nuove regole che riguardano i saldi estivi, in base al decreto legislativo, approvato lo scorso 7 marzo, che attua nell'ordinamento italiano la direttiva Ue 2019/2161. Nuove disposizioni che impongono nuove misure sulla trasparenza dei prezzi e sulle vendite presso i siti di e-commerce, introducendo sanzioni più pesanti in caso di pratiche commerciali scorrette. "I saldi estivi che partiranno il prossimo 6 luglio in tutta Italia prenderanno il via con una importante novità in favore dei consumatori", scrive il Codacons.

"La principale novità riguarda gli “sconti farlocchi” praticati dai commercianti, ossia l’odiosa pratica di alzare il prezzo di un prodotto prima di applicare la percentuale di sconto durante i saldi – spiega il Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori – Un illecito che ora non sarà più attuabile: la nuova normativa prevede infatti l’obbligo per i negozianti di indicare chiaramente, oltre alla percentuale di sconto e al prezzo finale, anche il prezzo più basso (e non più il prezzo di listino) applicato alla generalità dei consumatori nei 30 giorni precedenti. Quindi quando gli sconti divengono via via più alti, come accade durante i saldi, il prezzo precedente da indicare è quello riferito ai 30 giorni antecedenti l’avvio dei saldi. I commercianti che non si atterranno a tale nuova regola, vanno incontro ad una sanzione pecuniaria da 516 a 3.098 euro".

"Una misura che adesso, grazie al nuovo decreto legislativo, si applicherà non solo ai negozi fisici, ma anche alle vendite sul web e alle piattaforme di e-commerce, garantendo così maggiore trasparenza ai consumatori", si sottolinea.

I consigli per i consumatori

In occasione della partenza dei saldi dal 6 luglio il Codacons fornisce i suoi consigli utili per fare acquisti in sicurezza, affinché i consumatori non si imbattano in fregature: