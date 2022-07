Ricciardi dice che la nuova ondata Covid si poteva evitare: “Non dovevamo togliere tutte le misure” “L’estate sarà purtroppo turbata da questa ondata che ci potevamo evitare”. Lo dice il consulente del ministero della Salute Walter Ricciardi, sottolineando che questa nuova ondata poteva essere evitata “non rimuovendo tutte le misure di sicurezza”.

A cura di Annalisa Girardi

Da alcuni giorni il conteggio dei nuovi casi giornalieri di Covid è tornato oltre quota 100 mila. Con la diffusione di varianti più contagiose e la fine delle restrizioni anti contagio, il virus è tornato a correre nel nostro Paese. Si poteva evitare? "Siamo in un'ondata pandemica molto forte. Si poteva evitare non rimuovendo tutte le misure di sicurezza", ha commentato il consulente del ministero della Salute Walter Ricciardi intervenendo a Buongiorno su Sky Tg24. Per poi sottolineare: "Tutti i Paesi, non solo l'Italia, hanno rinunciato a combattere il virus. E il virus poi ti castiga".

E ancora: "Siamo in un'ondata pandemica molto forte, fortunatamente il virus è meno patogeno ma quando numeri sono così alti comincia una pressione fortissima sul sistema sanitario già esausto da due anni di lotta alla pandemia. I medici sono stanchissimi, si ricominciano a contagiare e rimangono sguarniti i reparti sanitari, gli interventi chirurgici saltano e i pazienti non possono essere assistiti".

Secondo Ricciardi, quindi, in nome della riapertura i governi hanno completamente rinunciato a contenere la diffusione del contagio. Che quindi è tornato a propagarsi velocemente. Bisogna anche considerare che la maggior parte della popolazione ha completato il ciclo vaccinale ormai da diversi mesi e che le somministrazioni della quarta dose alle fasce più vulnerabili proseguono a rilento. Intanto il ministero sta pensando di aprire la campagna sulla seconda dose booster a tutti gli over 60: "Sarà una decisione che il ministero deve prendere per una raccomandazione. Sarà entro luglio e sarà una decisione molto rapida", ha precisato Ricciardi.

A settembre poi, come aveva annunciato lo stesso ministro Roberto Speranza, partirà la nuova campagna vaccinale per l'autunno. Nel frattempo, però, bisogna mantenere alta l'attenzione e continuare a essere prudenti: "Non bisogna sacrificare la propria vita ma occorre prudenza. Se togli le mascherine il virus poi ti castiga, se stai in un ambiente chiuso le mascherine vanno portate. Se in questo periodo autorizzi eventi che mettono insieme decine di migliaia di persone il virus festeggia perché con tante persone che cantano, ballano e si abbracciano, anche se all'esterno, questo è un veicolo importante di trasmissione del virus", ha sottolineato Ricciardi.

Per poi concludere: "L'estate sarà purtroppo turbata da questa ondata che ci potevamo evitare".