Quarta dose, quando potrebbe partire la campagna vaccinale rivolta a tutti gli over 60 Il ministero della Salute starebbe valutando di accelerare e aprire anche agli over 60 sani la campagna vaccinale per la quarta dose. Del resto, anche l’Ema si è espressa a favore e presto potrebbero arrivare nuove indicazioni.

A cura di Annalisa Girardi

Lo aveva già annunciato il ministro Speranza. In autunno ci sarà una nuova campagna vaccinale contro il Covid. Nel frattempo, però, con i contagi in risalita, il ministero starebbe valutando di raccomandare anche agli over 60 sani la quarta dose (e non solamente a over 80, immunocompromessi e ultrasessantenni fragili). Del resto, anche l'Ema, l'Agenzia europea del farmaco, si è espressa in questo senso. Marco Cavaleri è il responsabile della strategia per i vaccini all'Ema: "In presenza di una recrudescenza di casi anche sopra i 60 anni e le persone vulnerabili di ogni età dovrebbero ricevere una ulteriore somministrazione", ha chiarito, ricordando una raccomandazione già fatta la scorsa primavera, quando l'Europa si apprestava a riaprire dove restrizioni e chiusure per evitare i contagi.

È quindi atteso un nuovo documento che dovrebbe dare il via libera al secondo booster a tutti gli over 60. La quarta dose garantirebbe più protezione in questa fase di recrudescenza a una fascia di popolazione comunque più a rischio malattia grave in caso di infezione. Sicuramente, di pari passo, andrebbe messa nuovamente in campo tutta la macchina comunicativa che nell'ultimo anno ha informato le persone e agevolato le prenotazioni del vaccino: per ora infatti la campagna vaccinale sulla quarta dose procede a rilento, con ancora moltissime persone all'interno della platea che non hanno ancora ricevuto il secondo booster.

"Abbiamo bisogno soprattutto di chiedere il secondo booster ai più fragili, le persone sopra gli 80 anni quelle tra i 60 e i 79 con fragilità, quelle che vivono nelle Rsa possono fare subito un secondo richiamo e il mio appello è di non aspettare", ha sottolineato il ministro Speranza. Per poi ribadire come dopo l'estate partirà una nuova campagna vaccinale per cui la quarta dose sarà estesa ad altre fasce di età: "Ci prepariamo adesso a programmare la campagna vaccinale autunnale che allargheremo come platea a nuove fasce vaccinali. Oggi invito i fragili, 70-80enni a fare il secondo richiamo booster".