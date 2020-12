"Se siamo in grado di andare avanti si va avanti, se non siamo in grado noi come Italia Viva non siamo più interessati a stare al governo. Noi non siamo come gli altri che per mezza poltrona stiamo aggrappati al governo. Ci stiamo se possiamo dare una mano": così Matteo Renzi, parlando con i giornalisti al termine della conferenza stampa in cui ha lanciato il nuovo ultimatum a Giuseppe Conte, ribadisce che Italia Viva è pronta a lasciare l'esecutivo se non si troverà una quadra sul piano di rilancio dell'economia dopo l'emergenza coronavirus.

"Stiamo parlando di 209 miliardi di euro solo per il Next Generation Eu: è una cifra enorme, superiore a quella del Piano Marshall, che non tornerà per decenni, e quindi penso che vada fatta un'analisi seria. Al presidente del Consiglio chiediamo di approfondire nel merito i punti che abbiamo detto", ribadisce Renzi. E sul Recovery Plan che immagina Italia Viva, il progetto CIAO, commenta: "Penso che si debba partire dalla cultura, dalla scuola, dall'università, dalla ricerca, dalle cose che caratterizzeranno l'Italia dei nostri figli". Quindi aggiunge: "Quando ci sono 209 miliardi da spendere stiamo dicendo che c'è una cifra pazzesca che pagheranno i nostri figli e nipoti. Il punto fondamentale che abbiamo di fronte a noi è: se si può andare avanti si va avanti. Noi siamo felici di andare avanti, ma lo facciamo sui contenuti, non ci schiodiamo da questi".

Per poi tornare a chiedere che vengano presi i soldi del Mes: "Ci sono 273 medici morti per Covid. Qualcuno può dire che non servono i soldi per la sanità?". Quindi fa riferimento a Luigi Di Maio, alleato di governo, che continua invece a insistere sulle condizionalità del Mes come argomento per non accedere alle sue linee di credito: "Evidentemente non ha letto bene il documento del Mes e non sa che il Recovery Fund ha molte più condizionalità del Mes". Renzi conclude: "Siamo tra i tre Paesi che hanno più morti di tutti. E allora i soldi per il Mes vanno presi perché sono 36 miliardi che aiutano sulla sanità". E ripassa la palla al presidente del Consiglio, a cui tocca ora una replica.