Quanto guadagnano ufficialmente i tassisti, i redditi dichiarati da Roma a Milano Nonostante nelle grandi città non si trovino taxi, le dichiarazioni dei redditi della categoria raccontano una forte crisi: il guadagno medio è di 15mila euro lordi l’anno.

A cura di Tommaso Coluzzi

Da un lato le piazzole di sosta deserte, i centralini che non rispondono o non sanno garantire tempi d'attesa decenti, dall'altro dei numeri – pubblicati puntualmente dal ministero dell'Economia – che stridono non poco con la realtà. I redditi dichiarati dai tassisti sono oggettivamente molto bassi, soprattutto se parametrati al costo della vita nelle città. Parliamo, in media, di poco più di 15mila euro lordi l'anno. Meno di 1.300 euro al mese, e nemmeno netti. Insomma, la domanda a questo punto è: guidare un taxi è sostenibile economicamente? Le proteste della categoria contro il nuovo decreto del governo, che in parte riforma la possibilità di emettere nuove licenze, va proprio in questa direzione. Resta difficile, però, pensare che in una città come Roma, dove non si trovano taxi da mesi, si possano guadagnare 12mila euro lordi l'anno. Mille euro al mese, in pratica.

Il Sole24Ore ha elaborato i dati del ministero dell'Economia, estrapolati tramite il codice Ateco del trasporto con taxi, che comprende un po' tutta la casistica: persone, società e cooperative. Mediamente, nel 2019 – ultimo anno utile per leggere i dati prima del 2020, stravolto dalla pandemia di Covid – i tassisti hanno dichiarato 15.500 euro a livello nazionale. Una cifra che varia sensibilmente da città a città. Il quotidiano ne ha prese in considerazione sette, questa è la classifica per reddito annuo nel 2019:

Bologna 20.298 euro Firenze 19.725 euro Milano 19.592 euro Torino 12.994 euro Roma 12.817 euro Palermo 9.489 euro Napoli 6.275 euro

Secondo le dichiarazioni dei redditi dei tassisti, a livello nazionale il guadagno mensile è di 1.291 euro lordi, che variano dai 1.691 di Bologna ai 523 di Napoli. In tutto ciò, va sempre considerato che per acquistare la licenza il costo parte da 150mila euro e arriva oltre i 250mila, a seconda delle città.