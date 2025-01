video suggerito

Quanto guadagnano i figli di Berlusconi dalle società lasciate in eredità e quanto vale il loro patrimonio Le holding controllate dai cinque figli di Silvio Berlusconi (Pier Silvio, Marina, Barbara, Eleonora e Luigi) hanno portato tra fine 2023 e 2024 circa 60 milioni di euro di dividendi, oltre a 32 milioni dovuti da Fininvest che devono ancora essere incassati. Il patrimonio delle società è in leggero calo, ma vale ancora 400 milioni di euro. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Luca Pons

26 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'eredità lasciata da Silvio Berlusconi ai figli, o almeno la sua parte più sostanziosa, è stata il controllo di Fininvest. La multinazionale che gestisce numerose aziende – come Mediaset, Mondadori e Banca Mediolanum – continua a macinare guadagni, e così anche lo scorso anno il lascito dell'ex premier ai figli ha portato altri soldi. Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi Berlusconi hanno incassato complessivamente circa 60 milioni di euro in dividendi, tra la fine del 2023 e il 2024.

Le entrate sono arrivate grazie alle loro quattro società Holding Italiana Prima, Seconda, Terza e Ottava, che possiedono il 61% di Fininvest (mentre il restante 39% è diviso tra altre tre holding, sempre collegate ai figli; una di Pier Silvio, una di Marina e una in comune per gli altri tre). Per di più, la stessa Fininvest ha un debito da 32 milioni di euro di dividendi proprio con le quattro holding in questione: così, si arriva a oltre 9o milioni di incassi solo grazie ai dividendi.

Come è stata divisa l'eredità di Berlusconi tra i figli

Come detto, le società sono andate ai figli come parte principale dell'eredità lasciata dall'ex presidente del Consiglio. A gestirne la parte più grande sono i figli maggiori, Marina e Pier Silvio, che in due controllano il 53%. Il restante 47% è diviso in parti uguali tra gli altri tre figli. Anche lo scorso anno contabile si è chiuso con i bilanci in attivo: 28 milioni di utili, comunque meno di quelli registrati nel 2023, quando si era sfiorata quota 60 milioni. Se si sommano i 32 milioni dovuti da Fininvest, però, i conti tornano.

Non è noto quanti di questi soldi sarà incassato direttamente dai figli di Berlusconi, e quanto resterà nelle aziende. L'anno scorso, sulla base dei guadagni del 2023, alle quattro società erano andati complessivamente 60 milioni di euro, come ha riportato il Corriere della Sera. È possibile che quest'anno la somma sia la stessa, ma potrebbe anche cambiare.

Quanto vale il patrimonio delle società di Berlusconi oggi

Il patrimonio delle holding oggi è di circa 400 milioni di euro. Più basso rispetto a un anno fa, quando si arrivava a quota 438 milioni. In ogni caso, visto che le riserve non mancano, è possibile che proprio da quel patrimonio si attinga per saldare i ‘debiti' legati al resto del testamento di Silvio Berlusconi.

Infatti, oltre ai figli, c'erano alcuni legati particolarmente sostanziosi. Cento milioni di euro erano stati lasciati a Marta Fascina, parlamentare di Forza Italia e ultima compagna di Berlusconi. Altri cento milioni per il fratello, Paolo. E trenta milioni erano andati a Marcello Dell'Utri, in passato condannato per concorso esterno in associazione mafiosa per aver mediato tra Berlusconi e cosa nostra.