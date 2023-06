L’eredità di Silvio Berlusconi, cosa succederà a patrimonio e aziende dopo la sua morte Con la morte di Silvio Berlusconi si apre la partita per la spartizione della sua eredità: vediamo cosa succederà al suo patrimonio e a quali dei suoi figli andrà.

A cura di Tommaso Coluzzi

La morte di Silvio Berlusconi segna la fine di un'era, ma anche l'inizio di una complessa spartizione ereditaria. Il patrimonio di uno degli uomini più ricchi d'Italia è composto da asset di ogni tipo: televisioni, editoria, ma anche ville, jet privati e molto altro. I cinque figli sono gli eredi diretti, ma il nodo da sciogliere realmente è chi guiderà in futuro le corazzate di Berlusconi. Marina in primis, ma anche Pier Silvio sono i più considerati per la successione aziendale. Barbara e Luigi finora hanno avuto ruoli meno centrali rispetto ai fratelli maggiori, mentre Eleonora ha deciso da tempo di rimanere fuori dalla partita delle aziende del gruppo.

Com'è composto il patrimonio di Silvio Berlusconi

Tutto ruota intorno a Fininvest, la holding nata nel 1978 attraverso cui sono passate praticamente tutte le iniziative imprenditoriali di Berlusconi. Oggi vale circa 3 miliardi di euro in partecipazioni, considerando Mediaset, Mondadori e soprattutto Banca Mediolanum. C'è poi una complessa rete di beni immobiliari, tra cui diverse ville di lusso – da quella di Arcore a quella in Costa Smeralda dove incontrava Putin – e poi tre jet e un elicottero. In Fininvest ci sono anche una serie di partecipazioni in alcune startup.

Come è divisa Fininvest tra Berlusconi e i suoi eredi

Nel corso degli anni i figli di Berlusconi hanno ricevuto delle quote di Fininvest, ma fino alla fine il leader di Forza Italia ha mantenuto in suo possesso il 61,2% del totale, distribuito fra quattro holding personali. Un tempo erano ventidue, oggi ce ne sono altre tre, tutte intestate ai figli. Grazie a queste holding Marina e Pier Silvio hanno il 7,65% di Fininvest. Mentre Barbara, Eleonora e Luigi – i tre figli avuti con Veronica Lario – hanno un terzo per uno della holding quattordicesima, che detiene il 21,42% delle quote di Fininvest.

Come sarà diviso il patrimonio di Silvio Berlusconi tra eredi e figli

Con la morte di Berlusconi si apre ufficialmente la partita della successione. Bisognerà capire come verranno spartite le sue quote di Fininvest: se saranno divise in parti eque tra i cinque figli, a ognuno di loro andrebbe un 12,24% aggiuntivo rispetto a quanto già detenuto in precedenza. Ma in questo modo i tre figli avuti con Lario – Barbara, Eleonora e Luigi – avrebbero in totale il 58,14% delle quote di Fininvest, frutto del loro 21,42% più le parti ereditate. Marina e Pier Silvio, invece, si ritroverebbero in minoranza con il 19,89% a testa. I due figli maggiori, al momento, sono quelli che hanno gli incarichi più prestigiosi nel gruppo: Marina è presidente di Fininvest e di Mondadori, Pier Silvio è amministratore delegato di Mediaset. Ma le cose, ora, potrebbero cambiare.