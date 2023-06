Marta Fascina con Silvio Berlusconi fino alla fine: la famiglia di cinque figli, tre mogli e 15 nipoti Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, si è sposato tre volte nel corso della sua vita. La prima con Carla Elvira dall’Oglio, con cui ha avuto i figli Pier Silvio e Marina, poi con l’attrice Veronica Lario, da cui sono nati Barbara, Eleonora e Luigi, e l’unione più recente con Marta Fascina, celebrata nel marzo 2022.

A cura di Elisabetta Murina

Oggi, 12 giugno, è morto Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia aveva 86 anni e da qualche giorno era ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano. Da tempo soffriva di leucemia mielomonocitica cronica. Nel corso della sua vita, l'ex premier si è sposato tre volte. Le prime nozze con Carla Elvira dall'Oglio, con cui ha avuto i figli Pier Silvio e Marina, poi con l'attrice Veronica Lario, da cui sono nati Barbara, Eleonora e Luigi, e l'unione più recente con Marta Fascina, che però ha solo valore simbolico. Prima di conoscere l'attuale compagna, il Cavaliere ha avuto una relazione con Francesca Pascale che, dopo la rottura, si è sposata con la cantante Paola Turci.

Le prime nozze con Carla Elvira Dall'Oglio

Silvio Berlusconi si sposa per la prima volta nel 1965 con Carla Elvira Dall'Oglio, dopo un anno di fidanzamento. La donna all'epoca aveva 24 anni e il primo incontro avvenne a una fermata del tram vicino alla stazione Centrale di Milano. Insieme a lei, il leader di Forza Italia diventa padre per la prima volta. Dal loro matrimonio nascono infatti due figli: Marina e Pier Silvio, rispettivamente nel 1966 e nel 1969. Dopo 20 anni, il loro amore arriva al capolinea, pare per la presenza di Veronica Lario (che poi diventerà la sua seconda moglie).

Carla Elvira Dall’Oglio, prima moglie di Silvio Berlusconi, e la figlia Marina

L'amore con Veronica Lario dopo la separazione dalla prima moglie

Silvio Berlusconi conosce Veronica Lario negli anni Ottanta, quando era ancora sposato con Carla Elvira Dall'Oglio. Il primo incontro durante uno spettacolo al teatro Manzoni di Milano, di cui il leader di Forza Italia era proprietario. I due diventano subito una coppia, tanto che la donna, attrice, si trasferisce in breve nella sede operativa della Fininvest. E dopo il divorzio dalla prima moglie, nel dicembre 1990, Berlusconi sposa Veronica Lario con rito civile. Una unione che arriva dopo la nascita di tre figli: Barbara (1984), Eleonora (1986) e Luigi (1988). Il loro matrimonio dura fino al 2009.

Silvio Berlusconi e Veronica Lario

Il fidanzamento con Francesca Pascale

Silvio Berlusconi e Francesca Pascale ufficializzano la loro unione nel 2012. Lei è stata una ex showgirl dell'emittente Telecapri, che incontrò per la prima volta l'ex premier nel 2006, fondando il comitato "Silvio ci manchi". In politica, ha militato nel Consiglio della Provincia di Napoli per poi dichiararsi al Cavaliere dopo la separazione con Veronica Lario, avvenuta nel 2009. I due non sono mai convolati a nozze, ma si sono frequentati per otto anni, fino al 2020, quando poi la loro relazione è giunta al termine. Poco dopo, Pascale è stata paparazzata insieme a Paola Turci, oggi sua moglie.

Silvio Berlusconi e Francesca Pascale

Le "non nozze" con Marta Fascina nel 2022

Dopo la fine della relazione con Francesca Pascale, Silvio Berlusconi ha conosciuto Marta Fascina, la donna che gli è stata accanto fino ai suoi ultimi giorni. I due, nel marzo del 2022, hanno celebrato la loro unione a Villa Gernetto, specificando più volte che non si è trattato di vere e proprie nozze, ma di una festa in grande stile per festeggiare l'amore. Il matrimonio tra il Cavaliere e Marta Fascina, con la quale era stato legato da tre anni, non ha avuto alcun valore legale, bensì solo simbolico. Fascina, classe 1990, ha 33 anni, originaria di Porto Salvo in Calabria, è 54 anni più giovane del suo compagno. È sempre stata vicino al Premier durante i giorni del ricovero all'Ospedale San Raffaele di Milano, mostrandogli il suo amore e il suo affetto fino alla fine.

Marta Fascina e Silvio Berlusconi

I nipoti e i pronipoti di Silvio Berlusconi

Berlusconi ha una famiglia decisamente numerosa, tanto che è diventato nonno e bisnonno per un totale di 15 nipoti e un pronipote. Pier Silvio Berlusconi ha due figli nati dall'unione con Silvia Toffanin, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina. Marina Berlusconi ha sposato Maurizio Vanadia e con lui ha avuto Gabriele e Silvio. Barbara Berlusconi, a sua volta, ha cinque figli: dalla relazione con Giorgio Valaguzza sono nati Alessandro ed Edoardo, mentre da quella con Lorenzo Guerrieri sono nati Leone, Francesco Amos e Ettore Quinto.

La famiglia di Silvio Berlusconi, figli e nipoti (Foto da Chi)

Eleonora Berlusconi ha tre figli, Riccardo, Flora e Artemisia, con il modello inglese Guy Binns. Ha due figli maschi, Emanuele Silvio e Tommaso Fabio, l'ultimogenito dell'ex premier, Luigi, con la moglie Federica Fumagalli. Lucrezia Vittoria Berlusconi è la nipote più grande del Cavaliere e a lungo non è stata nota al pubblico. Nata nel 1990, è la figlia nata dall'unione di Pier Silvio Berlusconi ed Emanuela Mussida.