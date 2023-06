Chi sono Carla Dall’Oglio e Veronica Lario, le ex mogli di Silvio Berlusconi prima di Marta Fascina Silvio Berlusconi è stato sposato due volte. Dal primo matrimonio con Carla Dall’Oglio sono nati i figli Marina e Pier Silvio, mentre le seconde nozze con Veronica Lario hanno dato vita ai Barbara, Eleonora e al più piccolo Luigi. Vivrà poi l’amore con Francesca Pascale e sposerà simbolicamente Marta Fascina a marzo 2022.

Silvio Berlusconi aveva due matrimoni alle spalle, che lo hanno reso padre di cinque figli e nonno di ben diciassette nipoti. Il leader di Forza Italia è stato sposato prima con Carla Dall’Oglio, dalla quale ha avuto due figli, e poi con Veronica Lario, dalla quale ha avuto gli altri tre. A marzo 2022 il Cavaliere ha celebrato le nozze simboliche con Marta Fascina. Nonostante il matrimonio non abbia avuto alcun valore legale, Berlusconi ha sempre parlato della deputata forzista in termini di moglie. Prima della loro storia, Berlusconi ha avuto un legame importante con Francesca Pascale, con la quale non è mai convolato a nozze ma ha condiviso una parte importante della sua vita.

Chi è Carla Dall’Oglio, la prima moglie di Silvio Berlusconi

Carla Elvira Dall’Oglio è stata la prima moglie di Silvio Berlusconi. Classe 1940, ha appena 24 anni quando conosce l’uomo che diventerà il protagonista dello scenario politico italiano. Si sposano nel 1965, dopo quello che raccontano essere stato un colpo di fulmine, e un anno dopo nasce Marina, la primogenita della famiglia Berlusconi. Quattro anni più tardi, nel 1969, nasce Pier Silvio, attuale amministratore delegato di Mediaset. Sono gli anni ’80 quando il matrimonio subisce una battuta d’arresto. Si alterneranno voci sulla relazione che il Cavaliere avrebbe intessuto con Veronica Lario, attrice conosciuta durante una presentazione al Teatro Manzoni di Milano. Da allora Carla Dall’Oglio sparirà del tutto dai riflettori. Con discrezione, ha scritto per lui un necrologio, dopo la notizia della sua morte.

Carissimo Silvio, sei stato un grande uomo e uno straordinario papà per i nostri figli. Ricorderò per sempre la bellezza degli anni trascorsi insieme. Un abbraccio infinito.

Il secondo matrimonio con Veronica Lario, ex moglie del Cavaliere

Nel 1985 i coniugi Berlusconi firmeranno la separazione consensuale presso il tribunale di Milano. È solo dopo il divorzio ufficiale che Berlusconi inizierà la convivenza con Veronica Lario che li porterà poi al matrimonio civile, celebrato a dicembre del 1990. Dal loro amore nasceranno i tre figli Barbara, Eleonora e l’ultimo Luigi. Come la prima moglie, anche Veronica Lario sceglierà la strada del basso profilo, evitando un’esposizione mediatica eccessiva. Tra le sue poche apparizioni pubbliche, si ricorda ad esempio la visita di Bill e Hilary Clinton a Roma, nel 1994, alla quale Lario presenziò al fianco del marito. Farà discutere, male 2007, la lettera aperta che la signora Berlusconi pubblicherà su Repubblica, chiedendo pubblicamente le scuse del marito per le gli atteggiamenti fin troppo galanti mostrati sul palco dei Telegatti ad alcune signore: “Se non fossi già sposato, la sposerei subito…”. Le scuse arriveranno nel pomeriggio dello stesso giorno.

Chi è Marta Fascina, l’ultima compagna di Silvio Berlusconi

È maggio 2009 quando esplode la notizia della separazione, richiesta da Veronica Lario. Sono gli anni in cui non si parla d’altro che della festa di compleanno di Noemi Letizia e delle cene galanti nella villa diArcore, della vicenda di Rudy e delle vicende giudiziarie che si risolveranno soltanto a febbraio del 2023, con l’assoluzione. Nel 2014 Veronica Lario ottiene un divorzio multimilionario.

Nel frattempo il Cavaliere vivrà l’amore con Francesca Pascale, con la quale si fidanzerà nel 2011: “Mi sono fidanzato con una napoletana, c’è un divario di 49 anni tra me e lei. Finalmente mi sentirò meno solo”. In amore l’età non ha mai contato per lui che, diversi anni dopo, inizierà una relazione sentimentale con Marta Fascina deputata forzista di 33 anni, originaria di Reggio Calabria. Il 19 marzo 2022 la coppia celebra il discusso matrimonio simbolico a Villa Gernetto, a Lesmo, che sancirà il loro legame speciale. È stata l’ultima compagna di Silvio Berlusconi, che è rimasta al suo fianco fino ai suoi ultimi giorni di vita. “Marta ha superato se stessa, mi è stata accanto con una cura e una dedizione senza eguali”, ha racconto lui al Corriere della Sera.