Chi è Marta Fascina, fidanzata di Silvio Berlusconi e deputata alla Camera per Forza Italia Marta Fascina è la compagna di Silvio Berlusconi dal 2020: 33 anni, è 54 anni più giovane del Cavaliere. A marzo la coppia ha celebrato l’amore con delle nozze non ufficiali: “Il nostro rapporto è così profondo e solido che non c’è alcun bisogno di formalizzarlo con il matrimonio”.

A cura di Redazione Spettacolo

Marta Fascina è la compagna di Silvio Berlusconi dal 2020 e lo scorso marzo hanno celebrato la loro unione a Villa Gernetto a Lesmo. Non si è trattato di vere e proprie nozze, come più volte ha specificato il Cavaliere, ma di una festa in grande stile per festeggiare l'amore. Classe 1990, ha 33 anni ed è originaria di Porto Salvo, in Calabria. La politica italiana, deputata alla Camera per Forza Italia dal 2018, è di 54 anni più giovane del suo compagno.

Chi è Marta Fascina, compagna di Silvio Berlusconi e politica italiana

Il suo nome completo è Marta Antonia Fascina (si pronuncia Fascìna): è nata a Melito di Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria, il 9 gennaio 1990, ma è cresciuta a Portici, in provincia di Napoli. Alle elezioni politiche del 2018 è stata eletta alla Camera dei Deputati, con il proporzionale nella lista di Forza Italia nella circoscrizione Campania 1, ed è segretario della IV Commissione Difesa della Camera e responsabile della sicurezza del Gruppo Forza Italia. La sua discesa in politica è stata al centro del dibattito perché al momento della candidatura e della elezione non si sapeva nulla di lei, tanto che si è parlato di "candidata fantasma". Poi, sono finalmente emersi maggiori dettagli. Laureata in Lettere e Filosofia all’Università La Sapienza di Roma, è un'addetta alle pubbliche relazioni che ha lavorato nell'ufficio stampa del Milan e poi nella fondazione Milan. Pare sia stato Adriano Galliani a farla entrare nel "mondo" di Berlusconi, che avrebbe perorato in prima persona la sua causa per un approdo a Forza Italia. Da allora ha scritto diversi articoli per Il Giornale, in sostegno del suo partito. Sulla sua pagina Instagram non è attiva quotidianamente.

La storia d'amore con Silvio Berlusconi dopo la rottura con Francesca Pascale

Dopo la separazione da Francesca Pascale – che nelle ultime settimane ha sposato Paola Turci – Silvio Berlusconi ha iniziato una storia con Marta Fascina. Attraverso un comunicato la showgirl e politica e il Cavaliere resero ufficiale la loro rottura: "Continua a sussistere un rapporto di affetto e di vera e profonda amicizia fra il Presidente Silvio Berlusconi e la signora Francesca Pascale ma che non vi è fra loro alcuna relazione sentimentale o di coppia". Nel 2020 Berlusconi fu fotografato in Svizzera con la Fascino, durante un viaggio di relax al Grand Resort di Bad Ragaz nel Canton San Gallo, sono diventati una coppia a tutti gli effetti che per celebrare l'amore ha organizzato una grande festa, in stile nozze lo scorso marzo. Pochi giorni fa è diventato virale anche il video mentre si baciano.

Il matrimonio tra Silvio Berlusconi e Marta Fascina a marzo

Il 19 marzo 2022 Berlusconi e Marta Facina hanno celebrato il loro amore: all'evento che si è svolto nella residenza di Lesmo hanno partecipato tanti amici della coppia, tra cui anche Matteo Salvini e Vittorio Sgarbi. Assente invece il figlio del Cavaliere, Piersilvio Berlusconi, che avrebbe preferito non prendere parte alla cerimonia per questioni relative al Covid. Hanno festeggiato la loro unione, seppur non si trattasse di un vero e proprio matrimonio. Fu il politico a specificare: "Il rapporto di amore e stima e di rispetto che mi lega alla signora Marta Fascina è così profondo e solido che non c'è alcun bisogno di formalizzarlo con un matrimonio".