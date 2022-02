Berlusconi smentisce le nozze con Marta Fascina: “Il nostro amore è profondo non va formalizzato” Silvio Berlusconi smentisce le nozze con Marta Fascina, dichiarando che il loro amore verrà celebrato, ma senza formalizzarlo con un matrimonio.

A cura di Ilaria Costabile

Silvio Berlusconi smentisce ufficialmente le nozze con Marta Fascina, la sua compagna da ormai due anni. Arriva in serata l'annuncio da parte del leader politico che, infatti, dichiara di non aver bisogno di celebrare un terzo matrimonio, dal momento che il sentimento che lo lega alla 32enne è "solido e profondo". Dopo le voci susseguitesi in giornata, quindi, l'imprenditore ha sentito la necessità di intervenire e mettere in chiaro le cose.

La smentita di Silvio Berlusconi

Chiare ed inequivocabili le parole di Silvio Berlusconi che, quindi, si trova a smentire le notizie insistenti in merito al suo imminente matrimonio con Marta Fascina. Il Cavaliere non ha però escluso l'ipotesi di poter celebrare l'amore che lo lega alla bella calabrese, dopo due anni insieme, queste infatti le sue parole:

Il rapporto di amore, di stima e di rispetto che mi lega alla signora Marta Fascina è così profondo e solido che non c’è alcun bisogno di formalizzarlo con un matrimonio. Le indiscrezioni comparse oggi sugli organi di stampa non rispondono dunque a verità. Ma proprio perché si tratta di un legame così profondo e così importante, assieme a Marta sto progettando per un prossimo futuro di festeggiarlo come merita, con un appuntamento che coinvolgerà i miei figli e gli amici a me cari.

I rumors sul matrimonio

L'indiscrezione era stata lanciata da Libero. Si parlava di un possibile ed imminente matrimonio tra i due, che si sarebbe celebrato nel corso del prossimo mese, con più precisione il 21 marzo. La relazione tra i due va a gonfie vele, ma a quanto pare Berlusconi e la stessa Fascina non hanno intenzione di convolare a nozze, nonostante l'idea avesse già stuzzicato le fantasie e la curiosità di molti, compresa l'ex compagna del Cavaliere, Francesca Pascale, che interrogata su un possibile invito alla cerimonia ha dichiarato: "Auguri, ha quasi 90 anni ma crede ancora nell'amore. Se mi dovessero invitare ci andrò alle nozze e fumerò un joint per disobbedienza civile".