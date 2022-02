Nozze Berlusconi con Marta Fascina, Francesca Pascale: “Fumerò uno spinello al loro matrimonio” L’ex compagna del Cavaliere commenta le voci di annuncio imminente di nozze tra Berlusconi e Marta Fascina. Pascale è serena e senza rancore: “Il pres come sempre dimostra che l’amore non ha età”.

A cura di Andrea Parrella

Nessun rancore, anzi gli auguri sinceri. Francesca Pascale risponde così alle ipotesi di nozze tra Silvio Berlusconi e Marta Fascina, da alcune ore al centro di un'indiscrezione lanciata dal quotidiani Libero. Le parole dell'ex compagna del Cavaliere, al suo fianco dal 2009 al 2019, sono riportate dal quotidiano Repubblica: "Auguri! – commenta lei – Come al solito il ‘pres' ci dimostra che l'amore non ha età. Ha quasi novant'anni, ma crede ancora nell'amore".

Le dichiarazioni di Francesca Pascale

Le ipotesi parlano di un annuncio ufficiale di nozze praticamente imminente tra l'ex premier, 85 anni, e la compagna 32enne di origini calabresi, che da due anni è la sua fidanzata ufficiale. Pascale ricorda a Repubblica le sue dichiarazioni di un tempo, quando sosteneva di chiedere a Berlusconi di sposarla ogni giorno: "Era una chiacchiera, per i media. Poi certo, quando si è innamorati è normale pensare a qualcosa che unisca di più il rapporto. Ma poi si cresce e si cambia. Si cambiano anche sogni e obiettivi. Viva Dio!".

Rispetto alle possibili terze nozze di Berlusconi, Pascale si mostra tranquilla, elogiando anzi l'ipotetica scelta di Berlusconi, al quale dichiara di volere ancora bene, per il sostegno e la presenza che le ha garantito negli anni più complicati della sua vita, "quando uno ha vent'anni e non è più nell'adolescenza, ma nemmeno nella maturità". E aggiunge: "Sono felice che il presidente abbia una condizione sentimentale che lo porta alla tranquillità". Alla domanda su un possibile invito alle nozze non si scompone, ma anzi afferma che ci andrebbe volentieri: "Se mi dovessero invitare, ci andrò alle nozze. E fumerò un joint, per disobbedienza civile".

La separazione da Berlusconi dopo dieci anni

Il rapporto sentimentale tra Pascale e Berlusconi si era chiuso ufficialmente nel 2020, dopo un decennio che forse è stato il più complesso per la vita personale del cavaliere, in seguito alla condanna in primo grado del 2013 e l'interdizione ai pubblici uffici. Anni durante i quali Francesca Pascale è stata presenza fissa al suo fianco. Presenza che le sarebbe valsa un accordo economico importante al momento della chiusura del rapporto che, stando alle indiscrezioni, ammonterebbe a circa 20 milioni di euro versati dal Cavaliere all'oramai ex compagna.