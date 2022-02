“Silvio Berlusconi pronto a sposare Marta Fascina”, terzo matrimonio in vista per il Cavaliere Stando a quanto riporta Libero, l’annuncio delle nozze tra Silvio Berlusconi e Marta Fascina sarebbe “imminente”.

A cura di Andrea Parrella

Il bacio allo stadio durante la partita del Monza sarebbe la premessa naturale per l'indiscrezione che circola nelle ultime ore, secondo la quale Silvio Berlusconi avrebbe intenzione di sposare Marta Fascina. Lo sostiene il quotidiano Libero, che ripercorrendo la storia sentimentale che vede legato l'ex patron del Milan alla 32enne calabrese da più di due anni. Il quotidiano parla di un "annuncio imminente" di quelle che sarebbero le terze nozze per il cavaliere, dopo quelle con Carla Dell'Oglio e Veronica Lario.

Chi è Marta Fascina

Il nome completo è Marta Antonia Fascina (si pronuncia Fascìna). Nata a Melito di Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria, il 9 gennaio 1990, è cresciuta a Portici, in provincia di Napoli. Alle elezioni politiche del 2018 è stata eletta alla Camera dei Deputati, con il proporzionale nella lista di Forza Italia nella circoscrizione Campania 1, ed è segretario della IV Commissione Difesa della Camera e responsabile della sicurezza del Gruppo Forza Italia. La sua discesa in politica è stata al centro del dibattito perché al momento della candidatura e della elezione non si sapeva nulla di lei, tanto che si è parlato di "candidata fantasma". Più giovane di cinque anni rispetto a Francesca Pascale, ultima compagna di Berlusconi, Marta Fascina è parte strutturale del racconto della vita dell'ex premier attraverso i social, dove è comparsa più volte, in occasione delle celebrazioni (compleanni e Natale) ma anche nelle immagini che vedono i due insieme allo stadio per seguire il Monza, squadra di cui Berlusconi è diventato proprietario negli ultimi anni.

L'incontro avvenuto grazie a Galliani

Laureata in Lettere e Filosofia all’Università La Sapienza di Roma, Marta Fascina ha lavorato nell'ufficio stampa del Milan e poi nella fondazione Milan, prima di iniziare la sua esperienza politica. Secondo le voci di corridoio, sarebbe stato Adriano Galliani a farla entrare nel "mondo" di Berlusconi, che avrebbe perorato in prima persona la sua causa per un approdo in Forza Italia, firmando anche diversi articoli a sfondo politico per Il Giornale, quotidiano di proprietà della famiglia Berlusconi.