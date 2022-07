Silvio Berlusconi bacia Marta Fascina e il video diventa virale, Massimo Boldi: “Con la lingua!” Un bacio tra Silvio Berlusconi e Marta Fascina, rubato dallo smartphone di Massimo Boldi, è diventato virale sui social.

Silvio Berlusconi e Marta Fascina sono finiti per diventare virali su TikTok. Il motivo? Un bacio rubato dallo smartphone di Massimo Boldi, pubblicato sui social personali (probabilmente una Instagram Stories), poi sniffato e replicato ovunque da altri utenti.

Il video diventato virale

Il video è diventato virale anche perché di solito Silvio Berlusconi e Marta Fascina non sono soliti condividere video così privati. Il bacio è appassionato e Massimo Boldi, che riprende tutto, se la ride e invita il Cavaliere a fare di più: "Con la lingua!". Alla fine del rapido bacio, Silvio Berlusconi chiede lo smartphone all'amico Massimo Boldi per vedere come è venuto il bacio in video. Il tenero bacio a stampo sulle labbra è il primo a essere immortalato da quanto è avvenuto il "matrimonio" in marzo.

Dove è stato girato il video

Il video non dovrebbe essere recente. Secondo alcuni rumors, il video – che intanto ha raggiunto quasi ventimila like e diverse centinaia di migliaia di visualizzazioni – è stato girato durante la festa scudetto del Milan. Quest'anno, l'ex patron dei rossoneri è tornato in Serie A con il suo Monza insieme ad Adriano Galliani. Sarà certamente una sfida suggestiva, e chissà che non scappi un altro bacio ‘pubblico' con Marta Fascina. Intanto, il video del bacio ripreso da Massimo Boldi continua a fare share e like.

Chi è Marta Fascina

Marta Fascina è la nuova compagna di Silvio Berlusconi. Ha 33 anni ed è originaria di Porto Salvo, in Calabria. Di lei e delle sue origini si sa però poco altro. È stata candidata nel 2018 in Forza Italia, ha frequentat l'università di Lettere e Filosofia alla Sapienza di Roma. Dal 2015, Marta Fascino comincia a frequentare sempre di più l'entourage di Silvio Berlusconi, che all'epoca era ancora fidanzato con Francesca Pascale, oggi unita in matrimonio con Paola Turci.